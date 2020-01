Cercle Brugge heeft maandag met de stad Brugge overleg gevoerd over het stadiondossier, nadat buur Club Brugge vorige week plannen voor een nieuw stadion op de site Jan Breydel onthulde.

'Cercle kreeg de garanties dat groen-zwart op de Olympiasite kan blijven tot een aanvaardbare oplossing wordt gevonden', laat de vereniging dinsdag weten.

'Het bestuur van Cercle Brugge heeft zijn teleurstelling geuit ten opzichte van het stadsbestuur over de beslissing die genomen werd door het stadsbestuur over de bouw van een nieuw stadion van Club Brugge op de Olympiasite', klinkt het. 'Cercle zal op de Olympiasite blijven tot wanneer er een alternatieve oplossing wordt voorgesteld, overeengekomen tussen de Stad Brugge en Cercle, en met garanties voor Cercle.'

'Elke besproken oplossing moet een stadion verzekeren dat de Cercle-supporters waardig is, moet zekerheid bieden over oefenterreinen en over alle andere benodigde infrastructuur om talenten te kunnen laten ontwikkelen, en moet tevens een garantie bieden voor de financiële stabiliteit van groen-zwart.'

Voor Cercle lag in de plannen van Club het scenario op tafel voor een verhuis naar de Blankenbergse Steenweg. 'Cercle staat open om constructieve oplossingen te bespreken en staat onder andere niet weigerachtig om een totaaloplossing (hoofdstadion en trainingscentrum) te analyseren op het terrein van de Blankenbergse Steenweg', meldt de rode lantaarn uit 1A hierover. 'Op voorwaarde dat aan de behoeften van Cercle wordt voldaan.'

'Cercle heeft nog heel wat vragen over de mogelijke realisatie van een stadion en noodzakelijke oefenvelden', besluit de vereniging. 'Al deze vragen en opmerkingen zullen door Cercle worden geïnventariseerd en overgemaakt aan het stadsbestuur. Het stadsbestuur gaf Cercle de garantie dat de club zal blijven beschikken over de nodige accommodatie voor de A-ploeg en de jeugdploegen tot wanneer een aanvaardbare oplossing wordt gevonden.'

