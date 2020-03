Op advies van AS Monaco zette Cercle een gerenommeerd advocatenbureau op de zaak.

Bij Cercle verbaasden ze er zich over dat ze onlangs op hun velden vijf mannen aantroffen die onaangekondigd voorbereidende werkzaam- heden aan het doen waren om er 'in januari 2021 te kunnen beginnen met de bouw van het nieuwe stadion van Club'. Want: waar moet in dat geval Cercle naartoe? Een globale oplossing is er voor hen nog niet. Wel is het in het bezit van een officieel document waarop staat dat het nog drie seizoenen op de Jan Breydelsite mag blijven. Intussen laat het zich in de zaak juridisch bijstaan door een internationaal gerenommeerd advocatenbureau waarop meerderheidsaandeelhouder AS Monaco al vaak een beroep deed. 'Wij stellen ons constructief op om voor iedereen een oplossing te vinden', zegt Cerclevoorzitter Vincent Goemaere. 'Maar zolang er voor ons geen concrete oplossing is, blijven wij hier.' De burgemeester stelde Cercle een stuk grond langs de Blankenbergse Steenweg voor dat deels eigendom van de stad is. Maar de Raad van State moet nog uitspraak doen of daar gebouwd mag worden én: als het mag, wie zal de bouw betalen? 'De burgemeester beloofde mee een investeerder te zullen zoeken om het voor ons betaalbaar te houden', aldus Goemaere. 'Is er binnen drie jaar geen oplossing, dan blijven we waar we zijn. In 1974 zijn we een gezamenlijk stadionproject ingegaan met de garantie dat er altijd een oplossing zou zijn. Er zijn mensen die dat kunnen getuigen.'