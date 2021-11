Op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League versloeg Cercle Brugge zaterdagavond Mechelen met 3-1 en deelden Eupen en Kortrijk de punten na een 2-2 gelijkspel.

Voor Cercle is het de eerste overwinning sinds de zevende speeldag. Het blijft voorlaatste met 13 punten, Mechelen misloopt de tweede plaats en blijft vierde met 26 punten. Eupen en Kortrijk staan gedeeld zesde met 22 punten.

De wedstrijd tussen Eupen en Kortrijk barstte helemaal los met drie goals tussen de 15e en de 20e minuut. Julien Ngoy (15.) schonk de thuisploeg de leiding, alvorens Kristof D'Haene (17.) razendsnel de bordjes weer in evenwicht hing. De Kortrijkzanen konden niet lang genieten van de gelijkmaker nadat Stef Peeters (20.) de Panda's een tweede keer op voorsprong schoot.

De openingsminuten van de tweede helft am Kehrweg stonden bol van het spektakel. Eerst veroorzaakte de Eupense goalie Abdul Nurudeen een knullige strafschop, maar hij maakte zijn fout goed door de poging van Faïz Selemani uit doel te houden. In de daaropvolgende hoekschop kopte Kevin Vandendriessche (47.) de gelijkmaker alsnog tegen de netten. Nadien werd niet meer gescoord, ook niet in een prangend slot.

Cercle boven

Op hetzelfde moment kwam Cercle Brugge in Jan Breydel even voorbij het halfuur verdiend op voorsprong tegen Mechelen. Edgaras Utkus (34.) was de doelpuntenmaker van dienst voor de Bruggelingen. Malinwa liet zich niet van de wijs brengen en Nikola Storm (43.) zorgde voor een gelijke stand halverwege.

Cercle ging na de onderbreking door op zijn elan en kreeg loon naar werken: Dino Hotic (63.) knalde de 2-1 op het bord met een rake elfmeter, Rabbi Matondo (77.) bracht de Vereniging in extase met de verlossende 3-1.

Anderlecht maakt om 20u45 nog de lastige verplaatsing naar Charleroi in de afsluiter van de voetbalzaterdag. Eerder op de dag legde Seraing Sint-Truiden al over de knie met 2-0.

Voor Cercle is het de eerste overwinning sinds de zevende speeldag. Het blijft voorlaatste met 13 punten, Mechelen misloopt de tweede plaats en blijft vierde met 26 punten. Eupen en Kortrijk staan gedeeld zesde met 22 punten.De wedstrijd tussen Eupen en Kortrijk barstte helemaal los met drie goals tussen de 15e en de 20e minuut. Julien Ngoy (15.) schonk de thuisploeg de leiding, alvorens Kristof D'Haene (17.) razendsnel de bordjes weer in evenwicht hing. De Kortrijkzanen konden niet lang genieten van de gelijkmaker nadat Stef Peeters (20.) de Panda's een tweede keer op voorsprong schoot. De openingsminuten van de tweede helft am Kehrweg stonden bol van het spektakel. Eerst veroorzaakte de Eupense goalie Abdul Nurudeen een knullige strafschop, maar hij maakte zijn fout goed door de poging van Faïz Selemani uit doel te houden. In de daaropvolgende hoekschop kopte Kevin Vandendriessche (47.) de gelijkmaker alsnog tegen de netten. Nadien werd niet meer gescoord, ook niet in een prangend slot. Op hetzelfde moment kwam Cercle Brugge in Jan Breydel even voorbij het halfuur verdiend op voorsprong tegen Mechelen. Edgaras Utkus (34.) was de doelpuntenmaker van dienst voor de Bruggelingen. Malinwa liet zich niet van de wijs brengen en Nikola Storm (43.) zorgde voor een gelijke stand halverwege. Cercle ging na de onderbreking door op zijn elan en kreeg loon naar werken: Dino Hotic (63.) knalde de 2-1 op het bord met een rake elfmeter, Rabbi Matondo (77.) bracht de Vereniging in extase met de verlossende 3-1. Anderlecht maakt om 20u45 nog de lastige verplaatsing naar Charleroi in de afsluiter van de voetbalzaterdag. Eerder op de dag legde Seraing Sint-Truiden al over de knie met 2-0.