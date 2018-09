Cercledoelman Nardi voor de Brugse derby: 'Het wordt een wedstrijd voor de geschiedenisboeken'

Komend weekend beleeft Paul Nardi, de Franse keeper van Cercle Brugge, zijn grote première tegen Club Brugge. 'Ik had meteen door dat de derby tegen Club Brugge dé match is die iedereen wil spelen', zegt Nardi aan Sport/Voetbalmagazine.

'En dit jaar wordt het nog specialer: het is de confrontatie tussen de Belgische landskampioen en de kampioen van 1B. Maar ik heb niet de indruk dat de spelers van Club er wakker van liggen. Het zou mij verbazen als ze echt rekening houden met ons... Laat staan dat ze naar onze wedstrijden kijken. Voor de mensen van Cercle ligt het anders. Van zodra het woord Club Brugge valt, voel je een soort hostiliteit. In de gangen die naar de bureaus leiden, hangen er tal van foto's en die verwijzen vooral naar de burenstrijd.'

Delen 'Als ik een gast van Club mijn richting zie uitkomen, heb ik geen zin om hem een klap te verkopen.' Paul Nardi

Waaraan merkt hij dat de match tegen Cercle weinig leeft bij de spelers van Club? Nardi: 'Ik kom regelmatig spelers van Club tegen in het stadion en ik heb niet het gevoel dat ze ermee bezig zijn. Enfin, dat is de perceptie die ik heb. Eigenlijk is er tussen de twee spelersgroepen weinig contact. Wanneer we elkaar tegen het lijf lopen, kijken we elkaar niet eens aan. We negeren elkaar gewoon.'

'Let wel: er is geen vijandigheid tussen de spelers. Als ik een gast van Club mijn richting zie uitkomen, heb ik geen zin om hem een klap te verkopen. Ik bekijk hem niet en hij mij ook niet. Ik kan mij voorstellen dat er bij Club ook goede gasten rondlopen... Ons gedrag is wellicht onnatuurlijk, maar het is nu eenmaal zo. De enige voor wie we een uitzondering maken is de trainer. Als we hem tegenkomen, zullen we hem misschien groeten.'

De jonge Franse keeper heeft grote verwachtingen voor de komende competitiewedstrijd: 'Het zijn profs en ze zullen er alles aan doen om ons te kloppen. Het wordt dus een mooi gevecht. Ongeacht het resultaat zal deze wedstrijd een plek krijgen in de geschiedenisboeken. En wij willen honderd procent klaar zijn om geschiedenis te schrijven!'

In Frankrijk maakte Nardi ook al enkele beladen derby's mee. 'Toen ik bij Nancy speelde, ging het er altijd hevig aan toe tegen Metz. De twee supportersclans gingen vaak met elkaar op de vuist. Voor én na de match. Er waren altijd problemen en het ging er echt gemeen aan toe. Zie het maar als een oorlogje. Als speler van Nancy stond een wandeling in Metz niet meteen op mijn prioriteitenlijst...'

Lees het volledige interview met Paul Nardi in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 26 september.