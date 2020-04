Teammanagers hebben in deze coronatijden heel wat apart werk op te knappen. Bij Cercle Brugge diende een virusbesmetting opgevolgd en moest onderdak gevonden worden voor een van de nieuwe spelers.

Cercle Brugge is voorlopig de enige profploeg in 1A die met een coronabesmetting kreeg af te rekenen. Een lid van de medische staf testte positief, net na het staken van de trainingen. 'De man stelt het inmiddels goed en is genezen', vertelt Sven Vandendriessche, teammanager van Cercle Brugge, aan Sport/Voetbalmagazine.

Vandendriessche kreeg de voorbije dagen met zeer onverwachte problemen af te rekenen: 'Guy Mbenza (Congolese aanvaller die eind januari overkwam van Stade Tunisien, nvdr) is nog niet zo lang in het land en we waren nog volop bezig met de afhandeling van zijn single permit toen corona uitbrak. Het was wachten op een rijksregisternummer om een bankrekening te openen en dat duurde iets langer dan normaal, waardoor het moeilijk was om zijn loon te storten en om een appartement te vinden.'

'Guy logeerde in het Green Park hotel in Brugge, maar plots sloot dat. Wij werken vrij vaak samen met Holiday Suites, een aparthotel. In eerste instantie kon hij daar in Jabbeke terecht, tot ook dat sloot. Toen weken we uit naar de vestiging van Holiday Suites in Westende, maar die werd even later ook gesloten. Uiteindelijk hebben we een opvanggezin gevonden dat voor hem nu uitkijkt naar een verblijfplaats.'

Ei zo na overkwam het ook Bernd Storck, de Duitse coach van de club. Die is inmiddels terug naar zijn geboorteland. Maar best, want Storck logeert in het Brugse Velotel en dat is... u raadt het: gesloten.

Lees de volledige reportage over de teammanagers van onze 1A-clubs in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.

Cercle Brugge is voorlopig de enige profploeg in 1A die met een coronabesmetting kreeg af te rekenen. Een lid van de medische staf testte positief, net na het staken van de trainingen. 'De man stelt het inmiddels goed en is genezen', vertelt Sven Vandendriessche, teammanager van Cercle Brugge, aan Sport/Voetbalmagazine.Vandendriessche kreeg de voorbije dagen met zeer onverwachte problemen af te rekenen: 'Guy Mbenza (Congolese aanvaller die eind januari overkwam van Stade Tunisien, nvdr) is nog niet zo lang in het land en we waren nog volop bezig met de afhandeling van zijn single permit toen corona uitbrak. Het was wachten op een rijksregisternummer om een bankrekening te openen en dat duurde iets langer dan normaal, waardoor het moeilijk was om zijn loon te storten en om een appartement te vinden.' 'Guy logeerde in het Green Park hotel in Brugge, maar plots sloot dat. Wij werken vrij vaak samen met Holiday Suites, een aparthotel. In eerste instantie kon hij daar in Jabbeke terecht, tot ook dat sloot. Toen weken we uit naar de vestiging van Holiday Suites in Westende, maar die werd even later ook gesloten. Uiteindelijk hebben we een opvanggezin gevonden dat voor hem nu uitkijkt naar een verblijfplaats.'Ei zo na overkwam het ook Bernd Storck, de Duitse coach van de club. Die is inmiddels terug naar zijn geboorteland. Maar best, want Storck logeert in het Brugse Velotel en dat is... u raadt het: gesloten.Lees de volledige reportage over de teammanagers van onze 1A-clubs in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.