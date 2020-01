Vincent Goemaere (47) is sinds vorige week de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge. Hij volgt Frans Schotte (72) op.

1 Nadat bekend was geraakt dat u Frans Schotte zou opvolgen als voorzitter, noemde ex-Cerclebestuurder Maarten Allijns, zoon van KV Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns, u op zijn Facebookpagina 'de beste wintertransfer'. Waaruit zal dat blijken? 'Dat is leuk, maar misschien is het een beetje te veel eer. Ik blijf graag bescheiden. Want het is nu vooral óp het veld dat we ons moeten redden. Maarten bedoelt waarschijnlijk dat ik iemand ben met een visie op de toekomst van Cercle en hij weet dat als ik ergens mijn tanden in zet ik dan niet loslaat. Ik geloof in Cercle en daar moeten we allemaal weer in geloven. Daarvoor te zorgen, is mijn belangrijkste taak. Ik zie dat er nog altijd heel veel mensen begaan zijn met Cercle. Het project moet en zal slagen.' 2 Wat is het grootste verschil tussen u en Frans Schotte, behalve het leeftijdsverschil van een kwarteeuw? 'Hoewel ik veel van Frans leerde, zou het fout zijn om hem te proberen na te doen. Ik probeer vooral mezelf te blijven. Er zijn veel uitdagingen, ik weet goed waar ik aan begin, alles moet wat moderner. Ik geloof heel sterk in data-analyse en automatisatie via softwaresystemen. In mijn bedrijf Stardekk zetten we daar ook hard op in, en die knowhow en competentie wil ik bij Cercle ook lanceren. De voetbalwereld is enorm geëvolueerd, het is een economie geworden, en willen we meedraaien als profploeg, dan moeten ook wij daarin mee. We moeten naar de toekomst durven kijken en een nieuwe koers durven varen. Dat doe ik met heel veel respect voor het verleden, maar we mogen niet blijven vastklampen aan hoe het vroeger was. Misschien deden we dat net iets te veel.' 3 Op jullie nieuwjaarsreceptie vorige week heerste een bijna euforische sfeer. Waarop is dat optimisme gebaseerd? 'Dat komt door de goeie sfeer waarin de voorzitterswissel is gebeurd, door het vertrouwen in Bernd Storck en in de spelers die komen. Door het feit dat we blijven investeren, zelfs al wordt het volgend seizoen 1B. Zes jaar geleden stonden we ook laatste, maar zag niemand het nog zitten, was er financiële nood, nervositeit en gebekvecht. De nieuwjaarsreceptie was toen bijna een begrafenis. Nu gelooft iedereen erin. Ook dat sterkt me om de opdracht op mij te nemen.' 4 AS Monaco deed nog niets anders dan investeren in Cercle, maar toch slaagden jullie er in 2019 amper in om een wedstrijd te winnen. Waarom zou dat nu veranderen? 'Omdat we het project anders zullen aanpakken. Het is gebleken dat je bij een overname een bepaalde werking niet zomaar kunt kopiëren. In theorie is het mooi, maar in de praktijk leer je snel dat je moet bijsturen. De integratie werd wat onderschat, hoewel ik dat ook niet abnormaal vind. In april 2019 werd Oleg Petrov CEO, hij is een fantastische man en deelt mijn visie dat je het project vanuit Cercle zelf moet beginnen. Dat je Cercle identiteit, structuur, kennis en mandaat moet geven. Dat we het moeten omdraaien: spelers moeten het project binnenkomen via Cercle, met het perspectief dat als ze hun best doen, ze kunnen doorgroeien naar AS Monaco of andere clubs. Er komt een nieuwe technisch directeur op Cercle en we werken aan een nieuwe scoutingcel in Brugge, die in overleg met Monaco beslissingen zal nemen.' 5 Wordt het voor Cercle niet moeilijker om te overleven met een burgemeester die Clubsupporter is, die Cercle wegstuurt op Olympia om Club daar tegen de gemeenraadsverkiezingen van 2024 een nieuw stadion te kunnen laten bouwen? 'Ik denk niet dat onze burgemeester keuzes maakte op basis van zijn persoonlijke voorkeur, maar wel omdat hij niet de burgemeester wil zijn die Club voor zijn stad verloor en dat hij wil bewijzen dat hij kan slagen in iets waarin zijn voorganger niet is geslaagd. Intussen gaf hij wel toe dat hij een fout maakte, excuseerde hij zich tegenover ons en gaf hij de garantie dat hij ook voor een oplossing voor Cercle zal zorgen.'