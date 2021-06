Nacer Chadli is alsnog naar Sevilla afgereisd om de Rode Duivels te vergezellen. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) zondag bevestigd. De Belgen kijken later zondag (21 uur) in Sevilla Portugal in de ogen in de achtste finales van het EK voetbal.

Chadli reisde zaterdag wegens ziekte niet af met de rest van de spelersgroep naar Sevilla. Bondscoach Roberto Martinez liet op zijn persconferentie echter weten dat er een mogelijkheid bestond dat de buitenspeler van Basaksehir alsnog naar Spanje zou afreizen. Zondag meldt de KBVB dat de Luikenaar effectief naar Spanje is gevlogen en zich bij de groep heeft gevoegd.

'We hadden gedacht dat Nacer met de groep zou kunnen meereizen naar Sevilla', zei de bondscoach zaterdag. 'Hij was vrijdag ziek, maar we dachten dat het vandaag beter zou zijn. Dat bleek niet het geval. Intussen hoor ik vanuit Tubeke, waar hij individueel trainde, dat het nu wel beter is. Het zou kunnen dat hij ons morgen nog achterna vliegt, al zal dat eerder niet het geval zijn. Het lijkt me geen goede optie na twee dagen zonder op volle kracht te kunnen trainen. We zullen zien.'

Chadli miste vrijdag de laatste groepstraining met de Duivels in Tubeke voor afreis naar Spanje. De middenvelder heeft er bij Basaksehir een middelmatig seizoen opzitten, en lag onder meer met een hamstringblessure een poos in de lappenmand. De laatste maanden kreeg hij wel veel speelminuten bij het team uit Istanboel en Martinez nam hem in zijn EK-selectie op. Chadli speelde negentig minuten in de met 2-0 gewonnen derde en laatste groepsmatch tegen Finland. Voordien kwam hij tegen Rusland (3-0 winst) en Denemarken (2-1 winst) niet in actie.

