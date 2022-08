Jan Mosselmans, COO van Eleven België, meldt dinsdag aan Belga dat Eleven alle wedstrijden van de Challenger Pro League, die komende vrijdag aanvat, gewoon zal uitzenden.

Dinsdagochtend schreven kranten van Mediahuis dat een 'start in mineur' dreigde voor het oude 1B wegens een dispuut door het verhoogde aantal wedstrijden dat Eleven moet uitzenden dit seizoen. Door de integratie van de U23-teams worden elke speeldag zes wedstrijden afgewerkt, in plaats van vier.

In de artikels werd ook geschreven dat er geen 1B-wedstrijden geafficheerd waren bij Eleven, maar daar is niets abnormaals aan meent de COO van Eleven België: 'De communicatie van de start van die competitie was voorzien voor vandaag, zowel op ons platform als op sociale media.'

Over de gesprekken met de Pro League zegt Mosselmans dat er veel opties zijn. 'Zo'n discussies vergen tijd, met alle mogelijke betrokkenen. Het gaat ook over zowel de situatie van dit seizoen, als van volgend seizoen. Dan gaan we naar 16 teams in de Challenger Pro League.'

'We willen die gesprekken in alle sereniteit voeren. We gaan geen extra druk zetten door wedstrijden niet uit te zenden. In afwachting van een definitief akkoord zenden we alles uit', aldus Mosselmans. Van een 'minimumbezetting' op het vlak van camera's, zoals ook beschreven in de kranten, zou ook geen sprake zijn: 'Er zijn geen wijzigingen, alles zal met dezelfde kwaliteit gebeuren zoals afgesproken met de Pro League.'

De Pro League bevestigt dat er gesprekken lopende zijn: 'We praten constant met onze partners over alle aspecten van onze samenwerkingen, dus ook met Eleven.'

