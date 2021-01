Niet altijd was de Gouden Schoen een glinsterend feest, ook al zal het dit jaar wat meer ingetogen zijn. Als aanloop naar de uitreiking op 13 januari: opmerkelijke verhalen uit het verleden.

Jean Nicolay was in 1963 de eerste doelman die de Gouden Schoen kreeg. En tevens de eerste voetballer van Standard. Nicolay was heel zijn loopbaan een toonbeeld van beroepsernst. Hij zag de voetballerij als een passie en maakte indruk met zijn roekeloze tussenkomsten, spectaculaire karpersprongen en flitsen reflexen. Hij was ook de eerste Belgische doelman die aandacht besteedde aan de manier waarop de bal weer in het spel werd gebracht.

Het winnen van de Gouden Schoen was voor hem het hoogtepunt uit zijn carrière. Omdat spelers dit onder elkaar vierden liet Nicolay op kosten van de club een paar flessen champagne aanrukken, waarmee hij zijn ploegmaats trakteerde. Toen hij op het einde van de maand zijn loonbriefje kreeg, was Nicolay verbijsterd: de prijs van de champagne was van zijn loon afgetrokken. 'Die moet je zelf betalen', kreeg hij desgevraagd te horen.

Boycot

Standard en de Gouden Schoen, er zijn wel meer verhalen te vertellen. Zoals in 2009 toen Milan Jovanovic dit evenement won, maar niet naar de uitreiking, toen in het Casino van Oostende, mocht komen. Er was een boycot van Standard, maar Jovanovic had het over andere redenen: hij liet uitschijnen dat hij zelf had beslist niet naar het voetbalgala te gaan.

Op het moment dat de televisie-uitzending begon, zat hij met een bevriende journalist te eten in een Luiks restaurant. Jovanovic, die graag in de belangstelling stond, vond het doodjammer dat hij dit evenement aan zich had moeten laten voorbijgaan. Om de pil te verzachten, trakteerde Luciano D'Onofrio met champagne.

Veel onzekerheid was er vier jaar eerder bij de overwinning van een andere Standardvoetballer, Sérgio Conceição, die niet tijdig in Oostende leek te raken en de organisatoren aan de rand van een zenuwinzinking bracht. Maar vervolgens stormde de Portugees net op tijd aan de arm van enkele veiligheidsmensen de zaal binnen. In ware Hollywoodstijl. Hij genoot intens van dat moment.

