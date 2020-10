Club Brugge heeft woensdag in een leeg Jan Breydelstadion 1-1 gelijkgespeeld tegen een gehavend Lazio Rome op de tweede speeldag in Champions League-groep F. Joaquin Correa (14.) opende de score voor de Romeinen. Hans Vanaken (42.) scoorde vlak voor rust de gelijkmaker op penalty. Beide teams delen de leiding in de poule.

Blauw-zwart wou een verlengstuk breien aan de goede prestatie tegen Zenit Sint-Petersburg, dat op de eerste speeldag met 1-2 geklopt werd. De landskampioen kreeg een uitgelezen kans om de koppositie in de groep in te palmen, want Lazio miste vanwege een corona-uitbraak en verschillende blessures een rist spelers, onder wie sterkhouders Ciro Immobile en Luis Alberto.

Doelmannen Mignolet en Reina werden niet op de proef gesteld in een evenwichtig wedstrijdbegin. Toch keek Club Brugge, met achterin Odilon Kossounou in plaats van Brandon Mechele, na 14 minuten aan tegen een 0-1 achterstand. Correa verschalkte Mignolet met een afstandsschot.

Na een voorzet van Diatta kwam het leer met wat meeval bij De Ketelaere terecht. Hij liftte de bal echter net naast. Vlak voor rust kwam Club Brugge langszij. De VAR wees ref Taylor op een overtreding van Patric op Rits in de zestienmeter. Vanaken stuurde Reina vanaf de strafschopstip de verkeerde kant op: 1-1.

Zes minuten ver in de tweede speelde Rits met een doorsteekpass Dennis vrij. Reina maakte de poging van de Nigeriaan onschadelijk. De Bruggelingen kwamen steeds meer opzetten. Maar de Spaanse Lazio-doelman bracht opnieuw redding op een kopbal van Rits. Niet veel later mikte Sobol naast een leeg doel.

De tot dan nagenoeg werkloze Mignolet moest toch nog bij de pinken zijn. De Rode Duivel hield de doorgebroken Milinkovic-Savic (ex-Genk) van de 1-2. Aan de overzijde was er een heet standje voor doel, na wat geharrewar kon Vormer de bal niet binnen het kader duwen. Club Brugges zoektocht naar een doelpunt kreeg uiteindelijk geen beloning.

In de andere wedstrijd in de groep won Borussia Dortmund met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg. Club en Lazio staan aan de leiding met 4 punten. Dortmund heeft 3 punten. Zenit is puntenloos laatste. Volgende week woensdag speelt Club Brugge gastheer voor Dortmund.

Clement: 'We hadden drie punten verdiend'

'Voetballend vond ik deze partij onze beste wedstrijd van de afgelopen twee jaar in de Champions League', verklaarde Club Brugge-coach Philippe Clement woensdag na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Lazio Rome op de tweede speeldag in groep F.

Zeker in de tweede helft mocht blauw-zwart aanspraak maken op meer in een leeg Jan Breydelstadion. Maar de Bruggelingen konden hun kansen niet afmaken tegen het door het coronavirus geteisterde Lazio. 'Ik vind dat we die drie punten echt hadden verdiend', stelde Clement. 'Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik gemengde gevoelens heb. Voor 90 procent ben ik heel trots op wat ze getoond hebben. Ze hebben hoog druk gezet en slaagden erin terug te keren na een achterstand. En ze bleven op het einde van de match voor de overwinning gaan. En voor 10 procent ben ik teleurgesteld dat we het niet afgemaakt hebben.'

Volgende week woensdag speelt Club Brugge gastheer voor Borussia Dortmund, dat Zenit Sint-Petersburg met 2-0 versloeg. 'Na twee speeldagen tellen we 4 op 6. Daar had iedereen voor deze twee matchen voor willen tekenen. Maar het had 6 op 6 kunnen zijn. We zullen proberen tot het einde van de rit mee te doen, we trachten zo hoog mogelijk eindigen', aldus Clement. 'Naast onze kwaliteiten moeten we het doen met ons enthousiasme en ons teamwork, want de andere teams hebben veel grotere budgetten.'

Zaterdag ontvangt Club Brugge het door het coronavirus geaffecteerde KV Mechelen. Dit op voorwaarde dat Malinwa niet meer dan zes positief geteste spelers in de A-kern telt. Is dat wel zo, dan kan KVM vragen de partij uit te stellen. De resultaten worden donderdag of vrijdag bekendgemaakt.

Vorige week werd de wedstrijd van KV Mechelen in Eupen uitgesteld. 'Ik hoop dat de match tegen KV Mechelen doorgaat. Ik wil op dit elan voortgaan. Maar we moeten de dingen ondergaan, dat is de wereld waarin we nu leven', besloot Clement.

Hans Vanaken: 'Gevoel leeft dat tweede plaats erin zit'

Hans Vanaken en Simon Mignolet vonden net als coach Philippe Clement dat Club Brugge meer verdiende dan een 1-1 gelijkspel tegen Lazio Rome op de tweede speeldag in Champions League-groep F. 'De komende twee duels tegen Borussia Dortmund zullen bepalend zijn', stelde Vanaken.

Vanaken bracht Club Brugge vlak voor rust langszij vanaf de strafschopstip. 'Dat was het ideale moment voor de gelijkmaker', reageerde de spelmaker.

Na de pauze kreeg de landskampioen verschillende kansen voor de 2-1, maar het ontbrak de Bruggelingen aan efficiëntie. 'Dat klopt', aldus Vanaken. 'Anderzijds stond Simon Mignolet pal op die counter van hen. We moeten leren leven met deze score.'

'Als we het niveau van onze eerste twee wedstrijden kunnen volhouden, dan is er wat mogelijk', vervolgde Vanaken. 'Nu spelen we twee keer tegen Dortmund, die duels gaan volgens mij wel beslissend zijn. We moeten thuis tegen hen toch een resultaat halen, om die tweede plaats in zicht te houden. We hebben het gevoel dat die tweede plaats er dit seizoen wel in kan zitten. We kunnen ons spel nu wel koppelen aan resultaat in de Champions League, wat de vorige jaren minder lukte.'

'Webegonnen niet echt goed aan de match, met een vroege tegentreffer', analyseerde doelman Simon Mignolet de partij. 'Nadien hebben we het wel goed aangepakt. We hadden de kansen om meer dan één keer te scoren. In de tweede helft waren we beter. Maar bij Lazio stond een goede doelman tussen de palen. 4 op 6 in de Champions League is toch goed. Al voor de eerste wedstrijd heb ik gezegd dat er in deze poule tot op het eind voor de kwalificatie zal gestreden worden.'

Blauw-zwart wou een verlengstuk breien aan de goede prestatie tegen Zenit Sint-Petersburg, dat op de eerste speeldag met 1-2 geklopt werd. De landskampioen kreeg een uitgelezen kans om de koppositie in de groep in te palmen, want Lazio miste vanwege een corona-uitbraak en verschillende blessures een rist spelers, onder wie sterkhouders Ciro Immobile en Luis Alberto. Doelmannen Mignolet en Reina werden niet op de proef gesteld in een evenwichtig wedstrijdbegin. Toch keek Club Brugge, met achterin Odilon Kossounou in plaats van Brandon Mechele, na 14 minuten aan tegen een 0-1 achterstand. Correa verschalkte Mignolet met een afstandsschot. Na een voorzet van Diatta kwam het leer met wat meeval bij De Ketelaere terecht. Hij liftte de bal echter net naast. Vlak voor rust kwam Club Brugge langszij. De VAR wees ref Taylor op een overtreding van Patric op Rits in de zestienmeter. Vanaken stuurde Reina vanaf de strafschopstip de verkeerde kant op: 1-1. Zes minuten ver in de tweede speelde Rits met een doorsteekpass Dennis vrij. Reina maakte de poging van de Nigeriaan onschadelijk. De Bruggelingen kwamen steeds meer opzetten. Maar de Spaanse Lazio-doelman bracht opnieuw redding op een kopbal van Rits. Niet veel later mikte Sobol naast een leeg doel. De tot dan nagenoeg werkloze Mignolet moest toch nog bij de pinken zijn. De Rode Duivel hield de doorgebroken Milinkovic-Savic (ex-Genk) van de 1-2. Aan de overzijde was er een heet standje voor doel, na wat geharrewar kon Vormer de bal niet binnen het kader duwen. Club Brugges zoektocht naar een doelpunt kreeg uiteindelijk geen beloning. In de andere wedstrijd in de groep won Borussia Dortmund met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg. Club en Lazio staan aan de leiding met 4 punten. Dortmund heeft 3 punten. Zenit is puntenloos laatste. Volgende week woensdag speelt Club Brugge gastheer voor Dortmund.'Voetballend vond ik deze partij onze beste wedstrijd van de afgelopen twee jaar in de Champions League', verklaarde Club Brugge-coach Philippe Clement woensdag na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Lazio Rome op de tweede speeldag in groep F.Zeker in de tweede helft mocht blauw-zwart aanspraak maken op meer in een leeg Jan Breydelstadion. Maar de Bruggelingen konden hun kansen niet afmaken tegen het door het coronavirus geteisterde Lazio. 'Ik vind dat we die drie punten echt hadden verdiend', stelde Clement. 'Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik gemengde gevoelens heb. Voor 90 procent ben ik heel trots op wat ze getoond hebben. Ze hebben hoog druk gezet en slaagden erin terug te keren na een achterstand. En ze bleven op het einde van de match voor de overwinning gaan. En voor 10 procent ben ik teleurgesteld dat we het niet afgemaakt hebben.' Volgende week woensdag speelt Club Brugge gastheer voor Borussia Dortmund, dat Zenit Sint-Petersburg met 2-0 versloeg. 'Na twee speeldagen tellen we 4 op 6. Daar had iedereen voor deze twee matchen voor willen tekenen. Maar het had 6 op 6 kunnen zijn. We zullen proberen tot het einde van de rit mee te doen, we trachten zo hoog mogelijk eindigen', aldus Clement. 'Naast onze kwaliteiten moeten we het doen met ons enthousiasme en ons teamwork, want de andere teams hebben veel grotere budgetten.' Zaterdag ontvangt Club Brugge het door het coronavirus geaffecteerde KV Mechelen. Dit op voorwaarde dat Malinwa niet meer dan zes positief geteste spelers in de A-kern telt. Is dat wel zo, dan kan KVM vragen de partij uit te stellen. De resultaten worden donderdag of vrijdag bekendgemaakt. Vorige week werd de wedstrijd van KV Mechelen in Eupen uitgesteld. 'Ik hoop dat de match tegen KV Mechelen doorgaat. Ik wil op dit elan voortgaan. Maar we moeten de dingen ondergaan, dat is de wereld waarin we nu leven', besloot Clement.Hans Vanaken en Simon Mignolet vonden net als coach Philippe Clement dat Club Brugge meer verdiende dan een 1-1 gelijkspel tegen Lazio Rome op de tweede speeldag in Champions League-groep F. 'De komende twee duels tegen Borussia Dortmund zullen bepalend zijn', stelde Vanaken.Vanaken bracht Club Brugge vlak voor rust langszij vanaf de strafschopstip. 'Dat was het ideale moment voor de gelijkmaker', reageerde de spelmaker. Na de pauze kreeg de landskampioen verschillende kansen voor de 2-1, maar het ontbrak de Bruggelingen aan efficiëntie. 'Dat klopt', aldus Vanaken. 'Anderzijds stond Simon Mignolet pal op die counter van hen. We moeten leren leven met deze score.' 'Als we het niveau van onze eerste twee wedstrijden kunnen volhouden, dan is er wat mogelijk', vervolgde Vanaken. 'Nu spelen we twee keer tegen Dortmund, die duels gaan volgens mij wel beslissend zijn. We moeten thuis tegen hen toch een resultaat halen, om die tweede plaats in zicht te houden. We hebben het gevoel dat die tweede plaats er dit seizoen wel in kan zitten. We kunnen ons spel nu wel koppelen aan resultaat in de Champions League, wat de vorige jaren minder lukte.' 'Webegonnen niet echt goed aan de match, met een vroege tegentreffer', analyseerde doelman Simon Mignolet de partij. 'Nadien hebben we het wel goed aangepakt. We hadden de kansen om meer dan één keer te scoren. In de tweede helft waren we beter. Maar bij Lazio stond een goede doelman tussen de palen. 4 op 6 in de Champions League is toch goed. Al voor de eerste wedstrijd heb ik gezegd dat er in deze poule tot op het eind voor de kwalificatie zal gestreden worden.'