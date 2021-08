Vicekampioen en Bekerwinnaar Racing Genk staat dinsdagavond (19u30) in Oekraïense hoofdstad Kiev voor een loodzware opdracht tegen Shakhtar Donetsk in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League.

De Genkenaars mogen maar wat blij zijn dat de regel van de Europese uitdoelpunten in het tussenseizoen op de schop ging, maar dan nog wordt het bijzonder lastig om de 1-2 thuisnederlaag uit de heenwedstrijd van vorige week recht te trekken.

'Tuurlijk hebben wij er alle vertrouwen in', vertelde coach John van den Brom in Kiev. 'Anders hoefden we er niet aan te beginnen. We hebben genoeg argumenten om erin te geloven. We spelen goed en we hebben een boost gekregen door de winst in Kortrijk. Uiteraard is Shakhtar een sterke ploeg, maar we hebben in de heenwedstrijd getoond dat we hen ook pijn kunnen doen. Geloof mij: wij zijn hier om ons te kwalificeren. Het leeft in de groep, de Champions League is niet veraf. Daar geraken is het doel, en daar gaan we alles aan doen. En als we dat doen, en het valt tegen, dan hebben we ons niks te verwijten.'

Met twee doelpunten in de voorbije twee wedstrijden heeft topschutter Paul Onuachu, nog steeds in Genkse loondienst, de goede vorm net op tijd te pakken. 'Goals zijn belangrijk voor een spits. En ik ben blij dat ik het team daarmee kan helpen. Maar we zullen er als ploeg hard moeten voor werken', aldus Onuachu. 'We hebben lessen getrokken uit de wedstrijd in Genk. We hebben ook vertrouwen getankt door de winst van zaterdag. Als we ons aan het wedstrijdplan kunnen houden, zit het er zeker nog in. Wij geloven erin dat we hier kunnen winnen.'

De winnaar van het duel neemt het in de play-offronde meer dan waarschijnlijk op tegen het Franse AS Monaco, dat de heenwedstrijd tegen het Tsjechische Sparta Praag vorige week met 0-2 won. Voor de verliezer is er het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

