Een uitstekende zaak voor het voetbal, noemt Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge de noodgedwongen modus van de Champions League die woensdagavond in Lissabon van start gaat met de wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Paris Saint-Germain. Het knock-outsysteem zal volgens hem inslaan als een bom.

Over de idee om de halve finales en de finale is dezelfde stad te spelen, is er vroeger al eens gepraat, nu is er volgens Rummenigge weer nood aan nieuwe discussies en een hervorming. Groepswedstrijden spreken naar zijn mening na vier of vijf matchen vaak niet meer aan, omdat de beslissing al is gevallen. De honger naar de Champions League moet naar de mening van de ex-international dringend worden verhoogd. Er liggen daarvoor verschillende opties op tafel.

Sinds de Champions League in 1992 de Europabeker voor Landskampioenen verving, zijn het vaak dezelfde clubs die tot de eindfase doordringen. Het toernooi maakt rijke clubs rijker en zorgt ervoor dat de andere verenigingen steeds verder achterop hinken. Dat heeft zijn uitwerking in de verschillende topcompetities en leidt tot een dominantie van dezelfde verenigingen. Juventus werd in Italië negen keer na elkaar kampioen, Paris Saint-Germain in Frankrijk zeven keer in acht jaar. In Duitsland pakte Bayern München voor de achtste opeenvolgende keer het kampioenschap, in Spanje wordt La Liga gedomineerd door Real Madrid en Barcelona. Dat leidt tot eentonigheid en saaie competities. Alleen in Engeland is het door de hoge nationale televisiegelden anders.

De topclubs profiteren van de Champions League en maken door de inkomsten de kloof met de concurrentie alleen maar groter. Tot 83 miljoen euro kan de winnaar van het toernooi incasseren. Het startgeld bedraagt 15,52 miljoen euro, er wordt per zege 2,7 miljoen euro uitgekeerd, 9,5 miljoen euro voor het bereiken van de achtste finales, 10 miljoen voor de kwartfinales en 12 miljoen voor de halve finales. En tenslotte 15 miljoen voor het bereiken van de finale. En dan zijn er ook nog andere inkomsten.

De Champions League is al langer uitgegroeid tot een soort Europa-Liga, nog altijd een wensgedachte van velen. Zo zal het, volgens welke formule dan ook, blijven. Het gaat, benadrukt Karl-Heinz Rummenigge, al lang niet meer om kwantiteit, maar om kwaliteit en attractiviteit. Of beter gezegd: om een voetbal met twee snelheden.

