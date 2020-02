Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) klasseert het beroep van Virton tegen de nietigverklaring van de thuiswedstrijd tegen Beerschot. De match tussen beide ploegen zal herspeeld worden op maandag 2 maart. Ondertussen trainen de spelers van Lokeren niet meer omdat ze duidelijkheid willen over de financiële toestand.

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23e speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. De kalendermanager besliste de replay op 2 maart te laten doorgaan.

Virton kondigde meteen aan beroep aan te zullen tekenen bij het BAS. Dat deden de Luxemburgers dinsdag ook officieel, zelfs nu ze na de nederlaag in Westerlo afgelopen weekend (2-1) geen kans meer maken op de periodetitel.

Beerschot laat woensdag op zijn website weten dat het BAS de beroepsprocedure heeft geklasseerd.

'In navolging van de procedure die dinsdagmiddag door Virton en Westerlo werd opgestart bij het BAS, heeft het BAS deze middag beslist om de zaak te klasseren conform de artikelen 17.4 en 17.5 van het Arbitragereglement van het BAS. Beerschot is van in het begin van mening dat het BAS onbevoegd was en wenste dan ook dat de gebruikelijke procedure gevolgd werd. Inmiddels heeft het BAS de procedure dan ook gesloten. Beerschot heeft terecht gelijk gekregen wat betreft de scheidsrechterlijke vergissing die werd begaan in de wedstrijd Virton-Beerschot van 25 januari 2020.'

'Wat men ook mag beweren: het is zonneklaar dat de beoordeling van de scheidsrechter een dermate grove inbreuk vormde op de regels van het voetbalspel en dat de wedstrijd om die reden nietig diende te worden verklaard', gaat Beerschot verder. 'Beerschot heeft zich bewust afzijdig gehouden in alle commentaren om rustig in dit dossier te kunnen werken. Beerschot zal zich nu voorbereiden op de komende wedstrijden en verwacht dat dit in alle rust en sereniteit zijn voortgang kent.'

Lokeren-spelers trainen niet meer

Onderaan het klassement is de crisis bij Lokeren nog lang niet bezworen. Op Daknam was er woensdag geen training. De spelers, trainers en bestuur van Sporting Lokeren hebben in de plaats van de geplande oefensessie overleg gepleegd. Zowel spelers als trainers willen duidelijkheid van het bestuur omtrent hun toekomst. Of er donderdag wordt getraind, is een open vraag. De spelers vragen immers een duidelijk signaal vanuit de bestuurskamer of er een financiële injectie komt en zij ook zodoende hun loon kunnen krijgen waarop ze al een tijdje wachten.

'Er was vandaag/woensdag overleg tussen alle partijen. Er is afgesproken dat de spelers de wedstrijdvoorbereiding zullen hervatten wanneer er een duidelijk signaal komt van de kapitaalsinjectie die voorzien is of was door het bestuur', meldt persverantwoordelijke Guy Van den Broeck.

De wedstrijd tegen Beerschot van komende vrijdag komt dan in het gedrang wanneer de spelers de training niet hervatten. 'Het is voor mij ook afwachten wat er ons te wachten staat. Ik maak me sterk dat we de match tegen Beerschot wel zullen afwerken. Desnoods is er een aanvulling van de A-kern met spelers uit de beloftenploeg. Maar dat is in het slechtste geval en zover is het nog niet. Het is afwachten hoe deze situatie verder zal evolueren.'

Sporting Lokeren gaat al bijna het hele seizoen gebukt onder een financiële crisis. Het kreeg eind 2019 van de licentiecommissie van de KBVB hierdoor zelfs een transferverbod. Even leek er licht aan het einde van de tunnel toen voorzitter Louis de Vries, hij nam begin juni 2019 de club over van Roger Lambrecht, op 24 januari aankondigde dat Lokeren een deal had gesloten met het Chinese Ke Hua Sports. Blijkbaar is er vanuit die hoek nog steeds geen kapitaalsinjectie geweest naar de club met stamnummer 282. En net daar wachten de spelers van Sporting Lokeren op.

