Op de laatste speeldag in de Proximus League strijden Westerlo en Beerschot om een ticket voor de promotiefinale tegen OH Leuven. Of wordt het een lange procedureslag voor de groene tafel?

Eén ding staat wel al vast: Roeselare en Lommel maken op de laatste speeldag in een rechtstreeks duel uit wie de play-downs (naar amateurklasse) tegen Lokeren speelt. Maar verder dreigt de apotheose in 1B op een vaudeville uit te draaien. Dat komt door de klacht die Beerschot vorige week bij de Geschillencommissie voor Hoger Beroep aantekende wat betreft de wedstrijd op Virton van 25 januari. Daar verloren de Antwerpenaren met 1-0 door een merkwaardige fase: terwijl scheidsrechter Arthur Denil nog bezig is een streep te trekken voor het muurtje bij een vrije trap, herneemt Virton al het spel en weet daaruit te scoren. Ondanks protest van Beerschot keurt de scheidsrechter het doelpunt goed. Door de uiterst spannende ontknoping van dit tweede periodekampioenschap, waarin uitgemaakt wordt wie straks tegen eersteperiodekampioen OH Leuven uitkomt in de promotiefinales, neemt Beerschot zulke details, die het verschil kunnen maken tussen promotie of niet, heel serieus. De Geschillencommissie stelde Beerschot in het gelijk en beval tot herspelen van de wedstrijd. Dat zou pas kunnen op 2 maart, ná de laatste speeldag van komende vrijdag dus, liet de kalendermaker weten. Sowieso al problematisch, maar zeker als er nu eerst nog een procedureslag volgt. Virton en Westerlo vechten samen de beslissing aan bij het BAS. Westerlo heeft er alle belang bij dat die bewuste match niet herspeeld wordt. Ze gaan met een gelijk aantal punten (23) als Beerschot de laatste speeldag in, maar omdat Westerlo een wedstrijd meer won, hebben ze zaterdag op Union het lot in eigen handen. Winst betekent een plek in de promotiefinale. In principe. Maar dus niet als maandag 2 maart nog Virton-Beerschot herspeeld wordt. Dan heeft Beerschot plots het lot in eigen handen - bij winst op Lokeren aanstaande vrijdag uiteraard. 'We maken ons belachelijk voor heel de wereld', reageerde trainer Bob Peeters op de huidige situatie. Ook Westerlosterkhouder Christian Brüls begrijpt het niet meer: 'Er zijn altijd al scheidsrechterlijke dwalingen geweest en daar legde men zich bij neer. Dat is nu eenmaal voetbal. Maar tegenwoordig moet het via de groene tafel. Dat kan ik niet accepteren. Als je twee matchen voor het einde weet dat je alles in eigen handen hebt, maar ze dan van buitenaf beslissen dat het toch anders zal gaan...' Een nog grotere chaos dreigt als de komende dagen zou blijken dat het financieel noodlijdende Sporting Lokeren, al zeker van play-downs, de handdoek moet werpen en in vereffening gaat. Wat dan met de puntentelling? De Waaslanders behaalden dit weekend op Roeselare een knap punt (2-2) in precaire omstandigheden. Zonder medische staf en met spelers die nog wachten op hun loon. Op de laatste speeldag ontvangt Lokeren de buren van Beerschot. Als de malaise bij Lokeren aansleept, valt het nog te bezien in welke constellatie dat zal gebeuren. Is dat met een belofteploeg, dan kunnen er ook daar weer vragen bij gesteld worden. En sowieso is het al een speciale wedstrijd, met coach Stijn Vreven en nagenoeg de hele huidige bestuursploeg (voorzitter Louis De Vries, sportief directeur Eric Verhoeven en communicatieverantwoordelijke Guy Van Den Broeck) loopt er heel wat volk met een Beerschotverleden op Daknam. Als daar maar weer geen heibel van komt. De nervositeit in de laatste rechte lijn is kenmerkend voor een competitie waarin heel wat buitenlandse eigenaars serieuze ambities tonen en waarin ploegen minstens vier keer tegen elkaar spelen: het zijn details die beslissen over de toekomst. Standaardsituaties, scheidsrechterlijke beslissingen en nu ook strafrechtelijke procedures. Verwacht wordt alleszins dat het BAS geen uitspraak zal en kan doen voor de laatste speeldag, waardoor de promotiefinales - voorzien op 8 en 14 maart - dreigen uitgesteld te worden. Iemand nog een hulplijn?