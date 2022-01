Op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League ontving Sint-Truiden vrijdag Charleroi. De Zebra's wonnen zuinig met 0-1.

Annas Zaroury maakte al na zeven minuten het openingsdoelpunt voor de bezoekers.

Daki Hashioka (STVV) moest na 45 minuten spelen gewisseld worden na een ongelukkige botsing met Joris Kayembe. De Japanner moest happend naar adem het veld verlaten, hij werd vervangen door Christopher Durkin.

Daan Heymans, tot voor kort nog aan de slag in de Serie A bij Venezia, mocht bij zijn nieuwe club Charleroi ook nog invallen (59.).

In het klassement staat Charleroi op de vijfde plaats met 40 punten uit 25 wedstrijden. STVV is met 28 punten elfde.

