Sporting Charleroi heeft zaterdag op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis een spektakelwedstrijd met 5-2 gewonnen van een onmachtig Beerschot, dat de wedstrijd met negen beëindigde na de uitsluitingen van Thibault De Smet (5.) en Stipe Radic (90.).

Een hattrick van uitblinker Shamar Nicholson (37., 51. en 78.) en twee treffers van draaischijf Ryota Morioka (60. en 90.) bezegelden het lot van Beerschot, dat kon milderen tot 5-2 dankzij tegentreffers van Raphael Holzhauser (59.) en Aboubakar Keita (88.), die de thuisploeg in geschenkverpakking had uitgedeeld. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen, want bij de thuisploeg misten Morioka en Nicholson elk ook nog een strafschop.

Meer dan degelijke start

In het klassement blijft Beerschot met één op achttien helemaal onderin hangen. De kloof met de voorlaatste in de stand, Oud-Heverlee Leuven, bedraagt twee punten. De Leuvenaars staan zondagnamiddag voor de lastige verplaatsing naar Antwerp, dat nog op een Europese euforiegolf surft. Charleroi is het seizoen met tien punten uit zes duels meer dan degelijk gestart en staat voorlopig op de vijfde plaats in de stand.

Zaterdagavond staan er met Cercle-STVV en Eupen-Seraing (18u30) nog twee duels op het programma, om 20u45 gaat Standard op bezoek bij promovendus Union.

Een hattrick van uitblinker Shamar Nicholson (37., 51. en 78.) en twee treffers van draaischijf Ryota Morioka (60. en 90.) bezegelden het lot van Beerschot, dat kon milderen tot 5-2 dankzij tegentreffers van Raphael Holzhauser (59.) en Aboubakar Keita (88.), die de thuisploeg in geschenkverpakking had uitgedeeld. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen, want bij de thuisploeg misten Morioka en Nicholson elk ook nog een strafschop.In het klassement blijft Beerschot met één op achttien helemaal onderin hangen. De kloof met de voorlaatste in de stand, Oud-Heverlee Leuven, bedraagt twee punten. De Leuvenaars staan zondagnamiddag voor de lastige verplaatsing naar Antwerp, dat nog op een Europese euforiegolf surft. Charleroi is het seizoen met tien punten uit zes duels meer dan degelijk gestart en staat voorlopig op de vijfde plaats in de stand.Zaterdagavond staan er met Cercle-STVV en Eupen-Seraing (18u30) nog twee duels op het programma, om 20u45 gaat Standard op bezoek bij promovendus Union.