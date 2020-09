De Zebra's vonden aanvankelijk geen antwoord op het voetbal van Antwerp. Maar zoals vaak konden ze hun eerste kans benutten en zo de wedstrijd doen kantelen.

Hij mag dan zijn beperkingen hebben met de bal aan de voet, de schorsing van Mamadou Fall leek toch een flinke klap te zijn voor Charleroi. Omdat hij met grote gretigheid vaak diep gaat, vormt hij een permanente dreiging voor zijn tegenstanders en een zegen voor een ploeg die in de omschakeling sneller loopt dan de andere.

...

Hij mag dan zijn beperkingen hebben met de bal aan de voet, de schorsing van Mamadou Fall leek toch een flinke klap te zijn voor Charleroi. Omdat hij met grote gretigheid vaak diep gaat, vormt hij een permanente dreiging voor zijn tegenstanders en een zegen voor een ploeg die in de omschakeling sneller loopt dan de andere. Om Antwerp te ontvangen, dat Nill De pauw moest vervangen, hielden de Zebra's rekening met een terugkeer van Simen Juklerød in de basis van de Great Old. Die zou centraal spelen en Didier Lamkel Zé op rechts. Joris Kayembe, de man in vorm bij de Carolo's in het seizoensbegin, was onmisbaar om de rushes van de Kameroener af te stoppen en Karim Belhocine zette de sterke aanvaller Shamar Nicholson voor Kayembe. De idee achter die keuze was allicht om de ruimte in de rug van Lamkel Zé te benutten, omdat die zijn verdedigende taken al eens veronachtzaamt, en om de driemansverdediging ver uit elkaar te drijven zodat Kaveh Rezaei en Ryota Morioka in de vrije ruimtes konden lopen. De Jamaicaan kon dat plan niet echt uitvoeren, net als heel Charleroi, dat tactisch werd gedomineerd door de ploeg van Ivan Leko.In zijn 3-4-2-1 zette de Kroatische coach Lior Refaelov en Pieter Gerkens breder dan gewoonlijk, waardoor Guillaume Gillet en Marco Ilaimaharitra centraal geregeld in hun achteruitkijkspiegel moesten kijken en het centrum verlaten. Daar konden Birger Verstraete en Faris Haroun dan weer voor een overtal zorgen. Charleroi lag onder, maar kon rekenen op een van zijn sterktes: scoren bij de eerste de beste kans en dan terugplooien. Twee gewonnen duels, door Maxime Buzi en Kaveh Rezaei, twee dribbels van Ali Gholizadeh en een hard schot van Nicholson openden de score. Net zoals in Leuven een week eerder vonden de Zebra's bij de eerste gelegenheid al een gaatje en bepaalden ze zo de rest van de match. Enkele minuten later, op het ogenblik dat de scheidsrechter een rode kaart onder de neus van Verstraete duwde, herschikte Belhocine zijn troepen. Morioka moest de linkerflank afsluiten in een ploeg die tot een 4-4-2 werd omgevormd, met Nicholson die zich voorin naar Rezaei posteerde. Dat systeem, tegen een Antwerp dat tot tien man was herleid, zette Charleroi met cruisecontrol op weg naar een vierde zege in vier matchen.