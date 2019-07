Charleroi en AA Gent hebben zondagavond op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League 1-1 (rust: 0-0) gelijkgespeeld. Massimo Bruno (89.) wiste in de slotfase de openingstreffer van Michael Ngadeu (56.) uit.

Ondanks een intense eerste helft waren er aan beide zijden amper kansen te noteren en dus werd er voor de pauze niet gescoord op Mambourg. Charleroi had het overwicht en dreigde onder meer via een gretige Massimo Bruno, die van op de flank maar wat graag naar binnen sneed. Bij de Gentenaars, die zonder aanwinst Laurent Depoitre naar Charleroi waren afgezakt, was de beste kans voor Roman Yaremchuk, maar de Oekraïner kon niet besluiten en zo kwam de thuisploeg goed weg. Dat was ook vlak na de pauze het geval, toen de 0-1 van de Gentenaars via Yuya Kubo werd afgekeurd wegens eerder buitenspel van Yaremchuk. Uitstel bleek eens te meer geen afstel, enkele minuten later was de Gentse voorsprong toch een feit. Doelman Penneteau ging onder een hoge bal door en Michael Ngadeu kopte de verdiende 0-1 tegen de netten. Gent controleerde, maar liep in de slotfase toch nog tegen de gelijkmaker aan: invaller David Henen zette zich goed door op rechts en bediende Bruno, die Thomas Kaminski kansloos liet. 1-1 en daar mocht vooral de thuisploeg tevreden mee zijn.

De openingsspeeldag in de Jupiler Pro League wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen Eupen en Antwerp. Eerder op zondag verpestte KV Oostende de rentree van Vincent Kompany op de Belgische velden, door in het Astridpark met 1-2 te komen winnen.