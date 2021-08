Charleroi en Antwerp hebben vrijdag 1-1 gelijkgespeeld in de openingsmatch van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. Viktor Fischer (38.) bracht de bezoekers op voorsprong. In de tweede helft hing Anass Zaroury (57.) de bordjes in evenwicht.

De wedstrijd op Mambourg werd voorafgegaan door een minuut applaus, ter ere van de afgelopen nacht overleden Franck Berrier. Voor het eerst sinds lang golden geen beperkingen in het stadion wat het aantal toeschouwers betreft, onder meer met behulp van het Covid Safe Ticket.

Charleroi zorgde na ruim twintig minuten voor de eerste grote doelkans. Het schot van Nicholson belandde tegen de buitenkant van de paal. Op het halfuur was de Jamaicaanse spits opnieuw gevaarlijk. Op hoekschop kopte hij naar de grond, maar Antwerp-doelman Butez had een knappe reflex in huis.

Ondanks de dreiging van de Henegouwers kwam de Great Old op voorsprong. Fischer duwde een voorzet van Yusuf in een tijd voorbij Koffi. Aan de overzijde pakte Butez vlak voor rust uit met een parade op een listige vrije trap van Morioka.

Antwerp-spits Michael Frey, die op de vorige speeldag maar liefst vijf keer scoorde tegen Standard (2-5), werd tijdens de pauze afgelost door Johannes Eggestein. De Duitser zag hoe Charleroi voor het uur langszij kwam. Butez kwam onzeker uit bij een voorzet, via Nicholson kwam de bal bij Zaroury terecht. Die trapte de bal tegen de touwen.

Daarna was Koffi wakker bij een tegenprik van Gerkens. Ook Eggestein besloot in de draai op de doelman van Charleroi, en knalde even later net naast. Voor Charleroi besloot Bedia op Butez, waarna de Ivoriaanse spits in de blessuretijd nog tegen de binnenkant van de paal trapte. Zo kwam Antwerp nog goed weg. Met 6 punten staat Charleroi voorlopig op de vierde plaats. Antwerp, dat niet tevreden kan zijn met 4 op 12, is achtste.

Eerder op de dag domineerde Antwerp het sportnieuws, want Radja Nainggolan kwam iets na de middag aan op de Bosuil. De voormalige Rode Duivel staat dicht bij een overgang naar Stamnummer 1.

De wedstrijd op Mambourg werd voorafgegaan door een minuut applaus, ter ere van de afgelopen nacht overleden Franck Berrier. Voor het eerst sinds lang golden geen beperkingen in het stadion wat het aantal toeschouwers betreft, onder meer met behulp van het Covid Safe Ticket. Charleroi zorgde na ruim twintig minuten voor de eerste grote doelkans. Het schot van Nicholson belandde tegen de buitenkant van de paal. Op het halfuur was de Jamaicaanse spits opnieuw gevaarlijk. Op hoekschop kopte hij naar de grond, maar Antwerp-doelman Butez had een knappe reflex in huis. Ondanks de dreiging van de Henegouwers kwam de Great Old op voorsprong. Fischer duwde een voorzet van Yusuf in een tijd voorbij Koffi. Aan de overzijde pakte Butez vlak voor rust uit met een parade op een listige vrije trap van Morioka. Antwerp-spits Michael Frey, die op de vorige speeldag maar liefst vijf keer scoorde tegen Standard (2-5), werd tijdens de pauze afgelost door Johannes Eggestein. De Duitser zag hoe Charleroi voor het uur langszij kwam. Butez kwam onzeker uit bij een voorzet, via Nicholson kwam de bal bij Zaroury terecht. Die trapte de bal tegen de touwen. Daarna was Koffi wakker bij een tegenprik van Gerkens. Ook Eggestein besloot in de draai op de doelman van Charleroi, en knalde even later net naast. Voor Charleroi besloot Bedia op Butez, waarna de Ivoriaanse spits in de blessuretijd nog tegen de binnenkant van de paal trapte. Zo kwam Antwerp nog goed weg. Met 6 punten staat Charleroi voorlopig op de vierde plaats. Antwerp, dat niet tevreden kan zijn met 4 op 12, is achtste. Eerder op de dag domineerde Antwerp het sportnieuws, want Radja Nainggolan kwam iets na de middag aan op de Bosuil. De voormalige Rode Duivel staat dicht bij een overgang naar Stamnummer 1.