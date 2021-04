Op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League hebben Charleroi en Moeskroen zondagavond in een Henegouwse derby 1-1 gelijkgespeeld.

Bij de rust was het nog 0-0. Moeskroen had de beste kansen, maar faalde in de afwerking. Hamdi Harbaoui draaide een gouden mogelijkheid de nek om en Nuno Da Costa trof de paal. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Moeskroen bijna een koude douchte. Het schot van Mamadou Fall trof de deklat.

Twintig minuten voor tijd deed Fall wel de netten trillen. De Senegalese winger tikte een voorzet van Ali Gholizadeh binnen, maar deed dat uit buitenspel. Op geldige doelpunten was het wachten tot de slotminuten. Vijf minuten voor tijd en een minuut nadat hij nogmaals de paal getroffen had, opende Da Costa dan toch de score.

Lang kon Moeskroen niet van de voorsprong genieten. In de 88e minuut legde Fall op voorzet van de ingevallen Jules Van Cleemput de eindstand vast.

Degradatiegevaar

In de degradatiestrijd doet Moeskroen een slechte zaak. De concurrenten pakten dit weekend immers allemaal wel de volle buit. Sint-Truiden won met 2-1 van Mechelen, Cercle Brugge met 2-1 van Beerschot en Waasland-Beveren met 0-2 in Oostende. In de stand is Moeskroen zeventiende en voorlaatste. Het volgt op vier punten van Sint-Truiden, één van Cercle Brugge en heeft nog maar drie punten voor op Waasland-Beveren. Bovendien hebben Waasland-Beveren en Sint-Truiden nog een onderling inhaalduel te goed. Charleroi is met 42 punten elfde en had een zege best kunnen gebruiken met het oog op play-off II. Nu staan de Carolingers op twee punten van de begeerde top acht.

