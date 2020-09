Charleroi en Standard hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League. De Karolo's en de Rouches versloegen donderdagavond in de derde voorronde hun Servische opponenten pas na verlengingen met 2-1.

Charleroi speelde zijn eerste Europese wedstrijd tegen de taaie Serviërs van Partizan. Coach Karim Belhocine startte met dezelfde elf die vorig weekend Beerschot klopten (3-1) en de competitieleider zo een 18 op 18 bezorgden. Bij Partizan kregen oude bekenden Uros Vitas en Lazar Markovic een basisplaats.

De thuisploeg nam in het lege Stade du Pays een droomstart. Amper tien minuten na het eerste fluitsignaal zette kapitein Dorian Dessoleil zijn team op voorsprong. Na een hoekschop trapte de verdediger in de herneming binnen. Partizan moest na de vroege tegengoal in de reactie maar stuitte op een stevig georganiseerd Charleroi. De Serviërs slaagden er amper in een kans te creëren en Penneteau moest dan ook nauwelijks in actie komen.

De Servische coach Stojanovic greep bij de rust in en bracht Soumah voor Stevanovic. Het bleek een gouden wissel want amper acht minuten na de herneming maakte de Guineeër er 1-1 van. De thuisdefensie verloor hem uit het oog in de zestien en Soumah trapte simpel binnen. Een kwartier voor tijd had diezelfde Soumah de 1-2 aan de voet maar hij besloot van dichtbij in het zijnet.

Omdat er niet meer werd gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Daarin zorgde Kaveh Rezaei voor de verlossing. In het begin van het tweede extra kwartier draaide de Iraniër een vrijschop knap binnen. Om door te stoten naar de poulefase, moet Charleroi op 1 oktober in eigen stadion voorbij Lech Poznan. De Poolse vicekampioen was woensdagavond in de derde kwalificatieronde veel te sterk voor het Cypriotische Apollon Limassol (0-5).

Standard speelt op dit moment om een plek in de play-offs thuis tegen het Servische Vojvodina.

Standard moeizaam voorbij Vojvodina

En ook Standard had een lastige klant aan zijn Servische opponent Vojvodina. Uiteindelijk werd pas na verlengingen en opnieuw met 2-1 gewonnen. Nu wacht het Hongaarse Fehenvar, dat verrassend won van Reims, in de laatste voorronde van de Europa League.

Coach Montanier voerde twee wissels door bij Standard. Pavlovic en de geblesseerde Oularé verdwenen uit de ploeg, Avenatti en Gavory namen hun plaats in. De Luikenaars startten vurig, al na drie minuten moest Vojvodina-keeper Vuklis een vrije trap van Carcela wegduwen. Iets voorbij het halfuur opnieuw een goeie kans voor Standard vanop vrije trap, maar Laifis mikte hoog over.

Na nauwelijks een minuut in de tweede helft kreeg Standard een strafschop toen Gavory onderuit gelopen werd. Avenatti (48.) plaatste vanop de stip onhoudbaar de 1-0 in de rechterbenedenhoek. De thuisploeg leek op weg naar de zege en Vojvodina maakte weinig klaar, maar een kwartier voor tijd kwam de gelijkmaker dan toch uit de lucht gevallen. Carcela leed dom balverlies, Bojic (76.) werd bediend vanop rechts en kon makkelijk 1-1 maken. Standard vond geen antwoord meer op de gelijkmaker, verlengingen moesten uitsluitsel brengen.

De Rouches waren nergens in het slotstuk van de reguliere speeltijd, maar de korte pauze voor aanvang van de verlengingen deed blijkbaar deugd. Al in de eerste minuut ging Raskin diep. Hij legde terug op Amallah (91.), die de 2-1 overhoeks tegen de netten joeg. De Serviërs wisten deze keer niet meer gelijk te maken, Standard stoot door.

In de Europa League play-offs treft Standard op 1 oktober thuis het Hongaarse Fehervar, dat donderdag na strafschoppen met 4-1 won van Reims.

Amallah scoorde de beslissende treffer in het begin van de verlengingen. © Belga Image

