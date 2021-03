Charleroi en Sint-Truiden hebben vrijdag de 29e speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een 0-0 gelijkspel. In een kansarm duel op Mambourg verdiende geen van beide ploegen te winnen. Voor Charleroi is het alweer het vierde duel zonder zege. STVV blijft onderin kwakkelen met een 2/15.

Na een negatieve reeks was bij beide ploegen het vertrouwen in het begin van de eerste helft duidelijk zoek. Het was wachten tot tien minuten voor rust voor de eerste grote kans. Jordan Botaka miste de kans om Charleroi op voorsprong te zetten tegen zijn ex-club. STVV-doelman Schmidt stond paraat.

Ook na de pauze was er veel strijd, maar de kwaliteit aan de bal was armoedig. Hasioka toonde een goed schot te hebben bij zijn debuut in de basis. Ook invaller Nazon waagde zijn kans voor de Truienaars, maar Charleroi-goalie Descamps stond paraat. In de slotfase probeerde Charleroi alsnog de bakens te verzetten. Rode Duivel Kayembe vond in het slot Kipré voor doel, maar die miste. Ook invaller Teodorczyk dreigde nog, maar het bleef 0-0.

Zaterdag openen Eupen en OH Leuven de debatten om 16u15. Nadien zijn er ook nog Waasland-Beveren versus Kortrijk (om 18u30) en Antwerp-Kortrijk (om 20u45). Zondag zijn er thuiswedstrijden voor Moeskroen (tegen Standard), Club Brugge (tegen Zulte Waregem), Anderlecht (tegen KV Mechelen) en Genk (tegen Cercle Brugge). Maandag is Gent-Oostende de afsluiter van de speeladg.

