Sporting Charleroi en Union SG hebben boetes van respectievelijk 2.500 euro en 1.500 euro ontvangen, omdat hun supporters pyrotechnisch materiaal afstaken in de tribunes. Dat werd door het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist.

Charleroi krijgt de sanctie voor incidenten in de thuismatch tegen Genk (2-0) op 17 oktober. Voor de aftrap werden een tiental vuurpijlen afgestoken in het thuisvak. En ook na de 1-0 van Nicholson brandde opnieuw Bengaals vuur in de tribunes. Een pijl belandde daarbij in de neutrale zone, waardoor een brandweerman moest ingrijpen.

Union wordt bestraft wegens een vijftal vuurpijlen in de spectaculaire thuismatch tegen Seraing (4-2) midden oktober. Deze werden in het Dudenpark aangestoken na de gelijkmaker van Vanzeir (2-2) iets voorbij het uur.

