Sporting Charleroi heeft maandag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League een 0-3 nederlaag geleden tegen OH Leuven. De Leuvenaars klimmen met hun tweede zege in acht dagen naar de tiende plaats. Charleroi zakt naar de zevende stek.

Een gehavend Charleroi begon moeizaam aan de partij. Zonder de naar Spartak Moskou getransfereerde Nicholson en de met covid-19 besmette Tchatchoua misten de Henegouwers aanvallende stootkracht. Achterin ontbraken Knezevic en Bessilé ook nog eens met blessures.

Leuven nam het heft al snel in handen. Malinov trof de lat met een schot van buiten de zestien. En na zeventien minuten stond de 0-1 op het bord. De Norre nam Charleroi-doelman Koffi te grazen met een schot in de verre hoek. Tamari claimde even later een penalty en ook Schrijvers dreigde nog met een schot dat over ging. Het eerste gevaar van de thuisploeg kwam er net voor rust. Zorgane kopte over.

Na de pauze bleef Charleroi worstelen. Zaroury zette OH Leuven-doelman Runarsson wel even aan het werk, maar verder kwamen de bezoekers niet in de problemen. Tien minuten na rust verdubbelden de manschappen van coach Marc Brys hun voorsprong. Tamari werkte op aangeven van Mercier af, 0-2.

Charleroi bleef knokken, maar voorin was er geen efficiëntie. Debutant Lokembo, Zorgane en Zaroury misten kansen en aan de overkant was Leuven wel trefzeker. Kaba profiteerde van mistasten achterin bij de thuisploeg en scoorde makkelijk de derde bezoekende treffer. Eindstand: 0-3.

