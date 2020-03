Al sinds de titel van 2015 hebben de Buffalo's moeite met de speelstijl van de Carolo's.

Eerst was het Felice Mazzu die maakte dat vooral Hein Vanhaezebrouck zich suf zocht naar tactische oplossingen om Charleroi te ontwrichten. Tussen juli 2014 en september 2017 behaalde de West-Vlaamse coach 12 op 30 tegen de Henegouwers.

Ook zijn opvolger Yves Vanderhaeghe (tussen oktober 2017 en oktober 2018) geraakte tegen de Carolo's niet verder dan 3 op 12.

'Meer bewegen'

Jess Thorup lijkt nu ook in hetzelfde schuitje te zitten. Met een kansloze 1-4-nederlaag zag hij een einde komen aan een mooie reeks van 22 thuiswedstrijden zonder nederlagen in de Ghelamco Arena. De Deense coach werd begin december vorig jaar in de 1/8 finales van de Croky Cup op Mambourg uitgeschakeld door de stugge ploeg van Karim Belhocine. Sinds zijn aanstelling bij de Buffalo's geraakte ook Thorup niet verder dan 4 op 12 tegen Charleroi.

Brecht Dejaegere (28), sinds augustus 2013 bij KAA Gent, weet hoe dat komt. 'Ze pakken heel graag uit met een stevige defensieve organisatie en rekenen op de transitie via de snelheid van Fall en de balvastheid van Rezaei', legt de middenvelder uit die zijn eerste basisplaats versierde sinds begin december vorig jaar.

'Ook hun backs zijn conditioneel heel sterk en overlappen graag. Tegen hen moet je geduldig zijn en juist infiltreren, veel meer en constant bewegen. Wij lieten dat na, door onzorgvuldigheid en overhaasting in de passing. En dan loop je recht in de val.'

Ook Sven Kums (32), door de blessure van Vadis Odjidja aanvoerder, sakkerde. 'Wij willen te veel vooruit spelen, Charleroi wacht af en rekent op onze fouten, om dan in de omschakeling toe te slaan. De remedie? Slimmer zijn en individuele fouten vermijden.'

