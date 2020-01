De wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen, die vorige zaterdag voortijdig werd gestaakt wegens de dichte mist, zal op dinsdag 11 februari (20u30) volledig herspeeld worden. Dat heeft de Pro League woensdag laten weten.

Na 36 minuten legde scheidsrechter Christof Dierick de wedstrijd zaterdag definitief stil, omdat de zichtbaarheid op Mambourg door de mist onvoldoende was. Charleroi leidde toen met 1-0. Niet veel later besliste de kalendercommissie al dat de wedstrijd volledig herspeeld moest worden op dinsdag 4 februari. Dat was echter niet naar de zin van Charleroi- en bondsvoorzitter Mehdi Bayat die eiste dat de wedstrijd werd herspeeld op 11 februari met die 1-0 voorsprong.

In het wetboek van de Belgische voetbalbond staat echter dat de eerstvolgende vrije datum zal dienen voor de rematch en dat was 4 februari, maar de Pro League achtte uiteindelijk die piste niet mogelijk. 'Na overleg met de lokale politie van Charleroi, die aangaf niet in staat te zijn om de ordediensten te verzekeren op dinsdag 4 februari wegens eerder vastgelegde manifestaties op 5 februari, werd door de kalendermanager definitief beslist om de wedstrijd te laten plaatsvinden op dinsdag 11 februari, 20u30'

De Pro League meldde ook dat de 1-0-voorsprong wordt gewist en dat de wedstrijd zal herbeginnen met een 0-0-stand.

