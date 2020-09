Op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Charleroi voor het eerst punten laten liggen. De Karolingers speelden 1-1 gelijk op het veld van Moeskroen.

Charleroi blijft wel leider, met vijf punten voorsprong op Club Brugge en Beerschot. Moeskroen staat samen met Waasland-Beveren onderaan met drie punten.

Na een aftastend begin, opende Mamadou Fall de score voor de koploper in de Jupiler Pro League (30e). Dabila miskeek zich op een hoge bal (1-0). Fall had de score meteen kunnen verdubbelen, maar Koffi, de betrouwbare doelman van Moeskroen, stond aandachtig te keepen.

Vlak voor rust viel de 1-1 dan vanuit het niets uit de lucht. Serge Tabekou kon een voorzet binnenduwen voor Moeskroen (45e). De VAR herbekeek de fase, maar het doelpunt mocht doorgaan.

Charleroi kreeg het moeilijk om Moeskroen volledig onder controle te houden in de tweede helft. Trainer Belhocine wilde toch graag de overwinning en bracht met Shamar Nicholson nieuw aanvallend bloed in het elftal. Guillaume Gillet moest naar de kant (62e). Bijna kwam die voorsprong er nog, maar de kopbal van Rezaei op voorzet van Morioka stuitte op de deklat (72e).

Ondanks het puntenverlies blijft Charleroi resoluut koploper. Moeskroen pakt een belangrijk puntje in de degradatiestrijd.

