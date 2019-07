Javier Martos hield woord: stoppen op zijn 35ste. Ondanks een nog lopend contract neemt hij na acht seizoenen afscheid van Sporting Charleroi.

Hij ging afklokken op de leeftijd van 35 jaar. Hij hield woord, ondanks een contract waarmee hij nog twaalf maanden langer in het Zwarte Land had kunnen blijven. Javier Francisco Martos, 'Javi' voor de vrienden, heeft er na meer dan driehonderd wedstrijden bij Charleroi de brui aan gegeven.

De Spanjaard kwam in België aan in 2011, enkele maanden voor de tuimeling naar tweede klasse. Hij won snel het vertrouwen van Mehdi Bayat, die hem zijn geheime overnameproject influisterde. Zo bleef de verdediger, die opgeleid werd bij FC Barcelona, uiteindelijk acht seizoenen hangen in Henegouwen. Een tactisch genie, een zwijgende kracht op het veld, maar een praatvaar daarbuiten, een charismatische kapitein die een zegen was voor zijn ploegmaat centraal in de verdediging.

De ideale gids

'Dankzij hem hebben ploegmaats een contract gekregen', zei Felice Mazzu over hem. 'Sébastien Dewaest kwam uit tweede klasse en ruilde Charleroi voor een groot contract bij een grote club. En Dorian Dessoleil kwam uit de jeugdopleiding van de club en werd een van de hoogst gequoteerde verdedigers in België.' Martos bleek de ideale gids, altijd bereid om zich in de schaduw en zijn collega te laten uitblinken in de fysieke duels.

Een logische opoffering, gezien zijn atypische 1,79 meter. Zijn lengte heeft hem ongetwijfeld een grotere carrière gekost, zoals Hein Vanhaezebrouck ook graag onderstreepte. De trainer noemde hem "de meest onderschatte speler van de competitie". Alleen de fans van Charleroi schatten hem op zijn juiste waarde in: in 2016 werd hij verkozen tot Gouden Zebra ondanks de doelpuntenstroom van Jérémy Perbet.

De jaren haalden hem echter stilaan in en de Capitano verdween steeds verder van het voorplan. De club anticipeerde daar vorige zomer al op door de achterlinie te versterken met Dorian Dervite en Gabriele Angella naar Charleroite halen. Eerder bleek Gjoko Zajkov immers niet in staat om die grote schoenen te vullen. De toegenomen concurrentie verhinderde niet dat Martos zijn ploeg nog enkele laatste, belangrijke diensten kon bewijzen in de voorbije campagne. Hij vertrok met een vroege vlucht, om 5 uur in de ochtend, terug naar Barcelona. Een tijdstip waarop je discreet kan verdwijnen.