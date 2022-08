Charleroi heeft zondag in de vooravond in het slot afstand genomen van Zulte Waregem op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. De Henegouwers triomfeerden met 1-3.

De Zebra's schuiven op naar een voorlopige vijfde plaats in het klassement van de Belgische eerste klasse met 9 op 15, terwijl Essevee met 4 punten op de vijftiende plaats net boven de gevarenzone achterom moet kijken.

Zulte Waregem verzilverde meteen zijn eerste doelkans: Alessandro Ciranni leverde een lage voorzet af aan Alieu Fadera (5.), die het leer onder Herve Koffi in doel schoof. Daan Heymans (36.) hing de bordjes terug in evenwicht met een rake kopbal.

In de tweede helft viel er aanvankelijk relatief weinig doelgevaar te bespeuren. Schoten van Ciranni namens de gastheer en Ali Gholizadeh aan de overzijde waren te weinig gevaarlijk om de doelmannen in verlegenheid te brengen. Naarmate de wedstrijd vorderde, leken beide teams zich neer te leggen bij een gelijkspel, tot Joris Kayembe (84.) de Carolo's op weg zette naar de zege door uit de rug van de thuisdefensie op te duiken en met de kruin Sammy Bossut het nakijken te geven. Anass Zaroury (89.) deed op de counter de boeken helemaal toe.

