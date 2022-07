Sporting Charleroi heeft zaterdag zijn seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een thuiszege tegen Eupen. Na het laatste fluitsignaal gaf het scorebord 3-1 aan op Mambourg.

Dankzij de overwinning prijken de Zebra's voorlopig op kop van het klassement, terwijl de Panda's meteen op achtervolgen aangewezen zijn onderaan de rangschikking.

Belofte-international Anass Zaroury (18.) bezorgde de Carolo's op eigen veld de voorsprong op aangeven van Adem Zorgane. Snel na rust verdubbelde de Togolees Loic Bessile (51.) met een rake kopbal de marge. Invaller Konan Ndri (76.) bracht bij in het ingaan van het slotkwartier opnieuw spanning in de wedstrijd. Verder geraakten de Oostkantonners evenwel niet meer. Het was wisselspeler Ali Gholizadeh (90.+4) die diep in blessuretijd de eindstand bepaalde aan de overzijde.

Vrijdagavond trapten Standard en AA Gent de competitie op gang op Sclessin. Na een vermakelijke pot voetbal hielden beide teams elkaar met 2-2 in evenwicht. Noë Dussenne hield in de laatste minuten een punt thuis voor de Rouches, die 75 minuten lang met een man minder speelden.

