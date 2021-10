Sporting Charleroi heeft vrijdag de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een makkelijke 1-3 zege bij Seraing.

De Carolo's namen in het Stade du Pairay meteen het heft in handen. Een diep gelopen Nicholson rondde na negen minuten al een assist van Gholizadeh af, 0-1. Seraing was nergens en halverwege de eerste helft verdubbelden de bezoekers hun voorsprong. Gholizadeh was deze keer de afwerker van dienst, op aangeven van Kayembe, 0-2.

Zorgane miste tien minuten voor rust de kans op de 0-3, maar het bleek slechts uitstel. Morioka deed zes minuten na de pauze de boeken helemaal dicht. De Japanner mocht ongehinderd door de Luikse defensie snijden en twijfelde niet, 0-3. Het liep vervolgens op de tribunes de spuigaten uit.

Ref Wesli De Cremer moest de partij voor tien minuten stilleggen omdat er bekers met bier naar de bezoekende bank en de vierde ref werden gegooid. Na de onderbreking kon Seraing de eer nog redden. Charleroi-verdediger Knezevic werkte een schot van Mouandilmadji voorbij zijn eigen doelman. Eindstand: 1-3.

Charleroi rukt in de stand op naar een voorlopige vijfde plaats, Seraing is veertiende.

