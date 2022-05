Sporting Charleroi heeft zaterdag zijn eerste overwinning in de Europe play-offs van de Jupiler Pro League op zak gestoken. In een overbodig duel werd KV Mechelen over de knie gelegd met 3-2. Beide ploegen zijn al uitgeschakeld voor groepswinst. Charleroi klimt in de stand over Mechelen naar de derde plaats, met 31 punten. Mechelen telt 29 punten.

Mechelen kwam na 21 minuten op voorsprong dankzij een kopbal van Gustav Engvall, nadat Charleroi-doelman Hervé Koffi onder een hoekschop doorging. Beide ploegen waren elkaar waard en Charleroi kon na 34 minuten dan ook gelijkmaken. Ken Nkuba trof raak met een heerlijk afstandschot. Na de pauze was Vakoun Bayo de meest trefzekere Carolo met twee goals (53. en 71.). De Ivoriaan zit in nauwelijks vier maanden bij Charleroi al aan elf goals. Engvall bracht met zijn tweede van de avond nog even spanning in de partij, maar verder kwam Mechelen niet meer. Het bleef 3-2. Zondag is er om 16 uur nog Racing Genk-AA Gent in de Europe play-offs. Genk moet winnen om de spanning er nog even in te houden. Voor Gent volstaat een punt om zekerheid te verwerven over de eindwinst in de Europe play-offs.

