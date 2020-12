Sporting Charleroi heeft vrijdagavond de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 1-0 thuiszege tegen RSC Anderlecht. Diep in de toegevoegde tijd scoorde Ali Gholizadeh op aangeven van Ryota Morioka het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na een teleurstellende en kansenloze eerste helft waren de beste kansen na rust op Mambourg voor de thuisploeg, maar Shamar Nicholson en de in de slotfase ingevallen Lukasz Teodorczyk konden niet scoren. De Pool was tegen zijn ex-ploeg net ingevallen toen hij een te korte terugspeelbal op Timon Wellenreuther bijna kon onderscheppen. Daarbij ging hij wel te stevig door op de doelman en keek hij meteen tegen een gele kaart aan. Het venijn zat echt in de staart, want even later was Wellenreuther geklopt op een schot van dichtbij van Gholizadeh, al ging de doelman daarbij niet vrijuit.

Met een knappe negen op negen wipt Charleroi met 33 punten over Racing Genk (31 punten) naar de tweede plaats, al hebben de Genkenaars wel twee wedstrijden minder. Club Brugge is leider met 36 punten. Voor RSCA kwam er in het Zwarte Land een einde aan een reeksje van twee zeges op rij. De mannen van Vincent Kompany staan voorlopig op de vijfde plaats, met 29 punten.

Coronaperikelen

Op zaterdag werden de wedstrijden Oostende-Eupen en Beerschot-Cercle Brugge uitgesteld omwille van coronaperikelen bij Eupen en Beerschot. Er schieten zo enkel nog Zulte Waregem-STVV en Genk-Kortrijk over. STVV en Genk zagen hun midweekwedstrijd, tegen respectievelijk Beerschot en Eupen, uitgesteld worden en zouden dus frisser moeten zijn dan Zulte Waregem en Kortrijk, die beiden woensdag nog in actie kwamen maar daarbij wel vertrouwen tankten.

Zulte Waregem verraste Antwerp, Kortrijk hield de punten thuis tegen Standard. De Limburgse ploegen daarentegen verloren hun laatste wedstrijd vorig weekend. Genk zag haar recordreeks van 21/21 op z'n einde lopen in het Lotto Park, rode lantaarn STVV beet op Stayen in het zand tegen Charleroi.

Zondag openen leider Club Brugge en AA Gent de debatten. 'De Slag om Vlaanderen' was de voorbije jaren vaak een clash tussen twee teams bovenaan de rangschikking. Dat is nu niet het geval. Club Brugge is dan wel leider, Gent staat na een desastreus seizoensbegin nog steeds maar tiende. De Buffalo's wonnen wel hun laatste twee duels onder nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck. In de Ghelamco Arena gingen de voorbije week Standard (2-1) en Waasland-Beveren (3-0) voor de bijl.

Degradatiestreep

Later zondag is er OH Leuven-KV Mechelen, een wedstrijd die vooral voor Malinwa nog eens puntengewin moet opleveren. Mechelen staat als zestiende maar net boven de degradatiestreep. Promovendus Leuven is erg knap vierde.

De Waalse derby tussen Standard en Moeskroen moet vooral voor de Luikenaars eerherstel bieden. Standard kon al anderhalve maand niet meer winnen in de competitie en verloor de voorbije week twee keer. Moeskroen is beter op dreef en wist met een 4/6 de rode lantaarn van zich af te schudden.

Waasland-Beveren en Antwerp sluiten zondagavond de zeventiende speeldag af met een duel op de Freethiel. De thuisploeg zag haar recordreeks van 13/15 woensdag eindigen met een nederlaag in Gent. Antwerp verloor drie maal op rij en moet dringend punten pakken om de aansluiting met de top van het klassement niet te verliezen.

