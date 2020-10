Sporting Charleroi heeft zondagavond op de negende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 verloren op het veld van Racing Genk.

Door de tweede nederlaag op rij zijn de Karolo's hun leidersplaats kwijt aan landskampioen Club Brugge, dat zaterdagavond 1-1 gelijkspeelde in de topper op Standard. Beide teams tellen nu negentien punten, maar Club heeft een beter doelsaldo.

Bij de rust stonden de Genkenaars verdiend op voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam een tegenaanval stevig op gang en op rechts werd er Junya Ito bereikt, die alle tijd kreeg om een loepzuivere voorzet te versturen naar topschutter Paul Onuachu, die aan de tweede paal met een rake kopbal Charleroi-doelman Nicolas Penneteau kansloos liet.

De tweede helft was nog maar pas op gang geschoten toen op hoekschop Saido Berahino helemaal vergeten werd door de zonedekking van Genk. De van Zulte Waregem overgekomen aanvaller mocht vrij in doel koppen. De vreugde bij de bezoekers was echter van korte duur, een kwartier na de gelijkmaker zorgde Joakim Maehle voor de 2-1.

De thuisploeg hield stand, ondanks de uitsluiting van Ito in het slot, en zo boekte Jess Thorup zijn eerste zege in Genkse loondienst. De Limburgers klimmen ermee naar de met Anderlecht gedeelde negende plaats in de stand, met dertien punten. Voor Charleroi komt er na een waanzinnig competitiebegin steeds meer sleet op de machine te zitten. Dat vertaalt zich in de resultaten, met een nul op zes en een één op negen in de competitie, en de onverwachte uitschakeling in de voorrondes van de Europa League tegen het Poolse Lech Poznan.

In de marge van de wedstrijd werd volgens Belgische media ook bekendgemaakt dat er bij Genk vier leden van de staff besmet zijn geraakt met COVID-19. Het zou onder meer gaan om algemeen directeur Erik Gerits, sportief directeur Dimitri De Condé en persverantwoordelijke Peter Morren. Eerder dit seizoen testten ook al heel wat Genk-spelers positief op het longvirus.

Door de tweede nederlaag op rij zijn de Karolo's hun leidersplaats kwijt aan landskampioen Club Brugge, dat zaterdagavond 1-1 gelijkspeelde in de topper op Standard. Beide teams tellen nu negentien punten, maar Club heeft een beter doelsaldo.Bij de rust stonden de Genkenaars verdiend op voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam een tegenaanval stevig op gang en op rechts werd er Junya Ito bereikt, die alle tijd kreeg om een loepzuivere voorzet te versturen naar topschutter Paul Onuachu, die aan de tweede paal met een rake kopbal Charleroi-doelman Nicolas Penneteau kansloos liet. De tweede helft was nog maar pas op gang geschoten toen op hoekschop Saido Berahino helemaal vergeten werd door de zonedekking van Genk. De van Zulte Waregem overgekomen aanvaller mocht vrij in doel koppen. De vreugde bij de bezoekers was echter van korte duur, een kwartier na de gelijkmaker zorgde Joakim Maehle voor de 2-1. De thuisploeg hield stand, ondanks de uitsluiting van Ito in het slot, en zo boekte Jess Thorup zijn eerste zege in Genkse loondienst. De Limburgers klimmen ermee naar de met Anderlecht gedeelde negende plaats in de stand, met dertien punten. Voor Charleroi komt er na een waanzinnig competitiebegin steeds meer sleet op de machine te zitten. Dat vertaalt zich in de resultaten, met een nul op zes en een één op negen in de competitie, en de onverwachte uitschakeling in de voorrondes van de Europa League tegen het Poolse Lech Poznan. In de marge van de wedstrijd werd volgens Belgische media ook bekendgemaakt dat er bij Genk vier leden van de staff besmet zijn geraakt met COVID-19. Het zou onder meer gaan om algemeen directeur Erik Gerits, sportief directeur Dimitri De Condé en persverantwoordelijke Peter Morren. Eerder dit seizoen testten ook al heel wat Genk-spelers positief op het longvirus.