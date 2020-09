Competitieleider Charleroi neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen het Moldavische Sfintul Gheorghe Suruceni en de Servische vicekampioen Partizan.

Als de nummer drie in de Jupiler Pro League van vorig seizoen leek Charleroi lange tijd rechtstreeks op weg naar de groepsfase, maar omdat Antwerp de Bekerfinale won tegen Club Brugge moeten de Karolo's toch nog voorrondes afwerken.

In de derde voorronde werden ze in het niet-kampioenenspoor ingedeeld in groep 2, waarin ze op basis van hun clubcoëfficiënt geen reekshoofd zijn. Daardoor behoorde een duel met het Duitse Wolfsburg tot de mogelijkheden, uiteindelijk kwam het de winnaar van Sfintul Gheorghe Suruceni - Partizan uit de trommel.

Vanwege de coronacrisis worden de voorrondes over één wedstrijd afgewerkt, die op 24 september op het programma staan. De winnaars van de derde voorronde stoten door naar de play-offronde.

Als Standard zijn tweede voorronde overleeft tegen het Welshe Bala Town, ontmoet het in de derde voorronde het Servische FK Vojvodina, vorig seizoen de nummer drie in de Servische SuperLiga. De Rouches ontvangen de Serviërs achter gesloten deuren op Sclessin.

