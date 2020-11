Charleroi heeft zondagavond op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn tweede thuisnederlaag van het seizoen in de competitie geleden. Tegen vicekampioen AA Gent werd het 0-1 en daardoor moet Charleroi de leidersplaats aan Club Brugge laten.

In het slot van een mistroostige eerste helft werd er toch nog gescoord op Mambourg: Osman Bukari, de vervanger van Roman Yaremchuk, strafte een zeldzame misser achterin bij de Karolo's af. De Ghanees onderschepte een ziekenhuisbal van Dorian Dessoleil en faalde niet oog in oog met Penneteau: 0-1 na een gesloten eerste helft.

Voor Bukari was het de eerste treffer in het shirt van de Buffalo's. In een betere tweede helft waren er nog kansen langs beide kanten, maar gescoord werd er niet meer.

In de stand is Charleroi van de gedeelde eerste plaats naar de derde stek gezakt, met 23 punten. Dat zijn er drie minder dan Club Brugge en twee minder dan Beerschot, dat eerder op zondag met 2-1 de maat nam van een zwak Anderlecht. AA Gent komt met een mooie zeven op negen op gelijke hoogte van Oostende en Kortrijk, in de brede middenmoot.

In de laatste wedstrijd van zondag zit John van den Brom een eerste keer op de bank bij Racing Genk, dat hekkensluiter Moeskroen ontvangt. De dertiende speeldag wordt maandagavond afgesloten met het duel tussen Oud-Heverlee Leuven en Sint-Truiden

