Charleroi heeft zaterdag een 0-1 zege geboekt bij hekkensluiter Seraing op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. Jackson Tchatchoua (86.) lukte het enige doelpunt van de wedstrijd. Cercle Brugge - KV Mechelen eindigde op 0-0.

In het Stade du Pairay was Charleroi voor rust het dichtst bij een goal. Doelman Dietsch bracht redding op een schot van Zorgane. Een kwartier ver in de tweede helft verzuimde Benbouali het team van Edward Still op voorsprong te brengen, hij trapte een grote kans over. Bernier dwong Charleroi-doelman Koffi vervolgens tot een save. Meteen daarna ging een schot van Benbouali via Dietsch tegen de paal.

Nadat Koffi in twee tijden met wat meeval zijn netten schoon wist te houden, was het in het slot dan toch raak voor Charleroi. Zorgane stuurde Tchatchoua diep, en die schoof het leer binnen: 0-1.

Doelpuntenloos

Tussen Cercle Brugge en KV Mechelen vielen helemaal geen doelpunten.

In de eerste helft waren er nauwelijks grote kansen in het Jan Breydelstadion. Vlak voor de pauze werd KVM-spits Malede gelanceerd. Hij omspeelde Cercle Brugge-doelman Majecki, maar de 0-1 werd afgekeurd vanwege buitenspel. Iets voor het uur zette Deman voor op Somers, maar het Brugse jeugdproduct trapte van dichtbij naast. Majecki moest alles uit de kast halen om Shved, die op de kruising mikte, van een doelpunt te houden. Tien minuten voor het einde kopte Denkey de bal binnen, maar dat gebeurde vanuit nipt buitenspel. De Cercle-invaller bestookte even later Coucke, maar die ging goed plat. Het slotoffensief van de thuisploeg leverde geen Brugse zege op. In de stand klimt Charleroi met 6 op 12 naar de zevende plaats. KV Mechelen is 11e, Cercle Brugge 15e. Beide teams tellen vier punten. Seraing is puntenloos laatste.

