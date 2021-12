Op de 18e speeldag van de Jupiler Pro League ontving Charleroi vrijdagavond KV Oostende. Het zag er even naar uit dat de partij moest worden afgelast vanwege de sneeuwval, maar dankzij het snelle werk van de stewards kon de wedstrijd toch doorgaan. De thuisploeg won zuinig met 1-0.

Charleroi dacht al in de eerste helft op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Shamar Nicholson werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel (27.). De Zebra's konden de drie punten uiteindelijk toch thuis houden dankzij een laat doelpunt van Loic Bessile (80.).

Charleroi staat op de vierde plaats in de competitie met 32 punten uit 18 wedstrijden. KV Oostende is voorlopig twaalfde met 20 punten.

