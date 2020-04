Ryota Morioka is de revelatie van het seizoen bij Charleroi. De Japanner zal de komende maanden gegeerd wild zijn.

Sinds Karim Belhocine hem op een nieuwe positie, net voor de verdediging, zette, is Morioka weer een hype geworden. Dat was hij al een keer bij Waasland-Beveren, wat hem toen een transfer naar Anderlecht opleverde. Maar zijn toekomst lijkt nu niet meer in België te liggen. Tijdens de winterstage in het Spaanse El Saler maakte Mehdi Bayat al duidelijk dat de sterkhouders van zijn ploeg onbetaalbaar geworden voor gelijk welke Belgische eersteklasser. Ook voor Marco Ilaimaharitra en Nurio is er interesse, maar verwacht wordt dat Bayat zal proberen zijn kern samen te houden met het oog op de Europese campagne die zich aan de horizon aftekent. Alleen zijn leeftijd (29 jaar later deze maand) is nadelig voor de marktwaarde van de Japanner, die vandaag op drie miljoen euro geschat wordt door de site Transfermarkt. Morioka, een liefhebber van de Spaanse competitie, droomt van een overstap naar la Liga.