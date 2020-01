Charles De Ketelaere (18) steekt steeds nadrukkelijker zijn neus aan het venster in de hoofdmacht van Club Brugge. En zeggen dat hij even goed een carrière als proftennisser had kunnen ambiëren...

Het gaat bijzonder hard voor Charles De Ketelaere. In de aanloop naar het Champions Leagueduel met Paris Saint-Germain, oktober 2019, had de 18-jarige middenvelder een vermoeden. Hij belde naar zijn ma, Isabelle De Cuyper. Een telefoontje dat ze niet snel zal vergeten. 'Hij vertelt zelden iets, maar toen zei hij op maandag dat hij in de selectie zat voor de Champions League. 'Mama, er is zelfs een kans dat ik moet starten.' En een dag erna hoorde ik van zijn manager dat hij inderdaad zou starten. Eerlijk gezegd had ik daar niet zo veel deugd van.'

Clubcoach Philippe Clement is een believer. Niemand die in de zomer verwachtte dat De Ketelaere, net afgestudeerd, de slopende selectie in de voorbereiding zou overleven. Zes jongens vielen af, Ignace Van der Brempt en de geboren Bruggeling bleven over.

'Eigenlijk is hij al vanaf de lagere school professioneel met sport bezig', getuigt mama De Ketelaere in Sport/Voetbalmagazine. Te lange en te drukke dagen. Op woensdagmiddag stond mama aan de schoolpoort in Varsenare klaar voor een ritje naar Wilrijk. Eten in de auto, een intensieve tennisles, de gebruikelijke files, op weg naar Brugge de voetbalkleren aantrekken en nog een training in de schaduw van het Jan Breydelstadion. 'Op Club hebben ze nooit aangedrongen om te stoppen te tennissen. Integendeel, ze vonden het goed voor Charles' ontwikkeling, maar dat is eigenlijk niet het leven dat een kind van acht of negen jaar moet leiden.'

'Het ging goed, ook omdat Charles een echte winnaar was, maar het was te veel. En: hij vond die privétrainingen niet plezant. Een half uur aan een stuk backhands naar een klein vakje slaan... (blaast) Mentaal ook veel lastiger. Je verliest vaak van jezelf, hé. Voetballen met z'n vriendjes op Club vond hij veel leuker. Eerlijk? Ik zag Charles liever tennissen. Liever een Roger Federer dan een Cristiano Ronaldo, zijn twee favorieten. (lacht) Maar hij werd nooit gepusht. Ik denk dat dat nog altijd zijn sterkte is: hij wil(de) het zelf', vertelt Isabelle.

Op zijn tiende werd Charles Vlaams kampioen, maar het hart lag niet op de gravelterreinen. In zijn eerste interview, net geen tien jaar, zei hij: 'Als ik eerlijk ben, zou ik later liever profvoetballer worden.' En zo gebeurde. Zondagnamiddag, in Kortrijk, speelde hij zijn eerste negentig minuten in de Jupiler Pro League. Zijn mama: 'Twee jaar geleden zaten we nog in de tribune naar Vanaken te kijken, nu trainen en leven ze elke dag samen.'

