Charles De Ketelaere wordt iedere week belangrijker voor Club Brugge. De Krant van West-Vlaanderen had een gesprek met de youngster van blauw-zwart over zijn leven naast het voetbal.

Vertel eens wat over dat droomleven van een 19-jarige bij Club, die nog bij zijn gescheiden mama woont. Vanochtend heb je getraind en deze middag heb je hier gegeten. Wat ga je de rest van de dag doen?

Charles De Ketelaere: 'Eerst een uurtje slapen en dan... Ja, wat doe je dan? Ik zit niet zoveel op sociale media. Allez , ik volg het wel maar ik post zelf bijna niets. En verder Yahtzee, een dobbelspel, spelen op de gsm en ...' (denkt na)

Met de honden Jack en Basile gaan wandelen?

De Ketelaere: 'Dat doe ik nu ook niet meteen iedere dag een uur. Wat spelen en knuffelen volstaat.'

Jammer dat het WK Darts voorbij is.

De Ketelaere: 'Daar keek ik heel graag naar, ja.'

Iets gaan drinken in de Overpoortstraat met het lief kan sowieso niet. Maar dat kon je blijkbaar ook niet doen toen de cafés nog open waren.

De Ketelaere: 'Ik heb het één keer geprobeerd. Het was niet aangenaam, ik werd almaar herkend en aangesproken. Dat doen we niet meer. Jammer, maar voor mij is het uiteindelijk maar één klein nadeeltje tegenover alle voordelen aan mijn voetballeven.'

Vind je dat zo plezant? Ik moet nu denken aan de Nederlandse ex-topvoetballer Danny Blind die het leven van een profvoetballer doodsaai noemde: almaar rondsloffen op Adidas-slippers.

De Ketelaere: (lacht) 'Voetbal is wel veel wachten, ja. Net daarom voel ik mij beter in de snelle opeenvolging van wedstrijden dan tijdens zo'n stageweken. Ik leef voor de wedstrijden.'

Je wordt volgende maand 20. Klopt het dat je jouw ma hebt beloofd wat volwassener te worden: je kamer opruimen, leren koken...

De Ketelaere: 'Dat was een mopje hoor! Mijn mama is nu eenmaal heel zorgzaam en ze doet dat allemaal graag voor mij. Noa Lang zei mij laatst ook: zolang je bij Club speelt, moet je zo lang mogelijk thuis blijven wonen.'

Je bent nu wel bij de Rode Duivels ploegmaat van Lukaku, De Bruyne... Heb je hun nummers? Sterren onder elkaar?

De Ketelaere: 'Maar neen.'

Er hangt zelfs nog steeds een poster van Ronaldo in jouw kamer.

De Ketelaere: 'Waarom vindt iedereen dat grappig?'

Ronaldo oké, maar een poster van Björn Vleminckx? Dan kijkt de nieuwe wonderboy van Club elke avond voor het slapengaan verzaligd naar een geflopte spits van Club?

De Ketelaere: 'Ik scheurde als jonge gast elke week de poster uit Sport/Voetbal Magazine. Het blijft toch mijn kinderkamer? Maar oké, als ik verhuis, neem ik die posters niet mee!' ( schatert )

Door Frank Buyse

