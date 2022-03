Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreid gesprek met Charles De Ketelaere. Vooral over hoe hij is als mens, maar toch ook een beetje over zijn toekomst als voetballer.

Charles De Ketelaere en zijn vriendin Jozefien wonen niet samen, maar zijn wel praktisch altijd bij elkaar. Zij zit op kot in Gent waar ze tandheelkunde studeert. Telkens wanneer het over haar gaat, straalt de 21-jarige speler van Club Brugge van oor tot oor. Het voelt alsof hij de ware vond, zegt hij.

Maar wat als hij een volgende stap zet en naar een nieuwe club verhuist? Hij trekt met zijn mond. 'Ja, dat is een goeie. Mijn vriendin is niet het type dat zomaar alles voor mij opzij zou zetten. En dat wil ik ook niet. Ik val op vrouwen met een passie, die ergens voor gaan en daar goed in zijn. Ik zou niet willen dat zij die studie opgeeft, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we daar een weg in vinden.'

'Ik ga niet naar pakweg China natuurlijk; in elk land in Europa moet zij haar studie kunnen verderzetten', vervolgt De Ketelaere in Sport/Voetbalmagazine.

Soms maakt Jozefien zich zorgen. 'Maar ik zeg steeds tegen haar dat we het probleem aanpakken zodra het zich aandient.' Op dit moment heeft hij namelijk geen idee waar zijn toekomst ligt. 'Misschien ben ik nog wel gewoon bij Club volgend jaar.'

Maar waarschijnlijk niet. Duitsland zou wel een goeie competitie voor hem zijn, denkt hij. Om er snel aan toe te voegen dat elk land in Europa een optie is. Hij kijkt ernaar uit, om de komende maanden te zien wat er gebeurt.

'Ik heb nog niet veel avonturen in mijn leven aangegaan. Als je kijkt naar mijn leven en carrière liep dat allemaal vrij veilig, maar nu ben ik er klaar voor.' Vijf jaar geleden was dat nog totaal anders. Hij zei het thuis weleens aan de keukentafel: 'Mocht ik nu naar een nieuwe ploeg en een andere kleedkamer gaan...' 'Daar had ik schrik voor.'

Hoe anders is dat nu. 'Ik vind het spannend, op een leuke manier. Het idee dat ik niet weet waar ik over een jaar of over twee jaar zit, hoe het voetbal me zal leiden en waar ik uitkom ... dat vind ik boeiend. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de toekomst me brengt en ik kijk ernaar uit om dat op me te laten afkomen.'

Lees het volledige interview met Charles De Ketelaere vanaf vrijdag 1 april in Sport/Voetbalmagazine.

