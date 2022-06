AC Milan aast op Charles De Ketelaere, maar welke rol zou hij daar krijgen en waarom gaat de Italiaanse kampioen vol voor de jonge Belg? Marco Pasotto, Milanvolger bij de Gazzetta dello Sport, geeft een woordje uitleg.

Met de dag lijken de Italiaanse media zekerder van hun stuk: AC Milan gaat Charles De Ketelaere naar de Serie A halen voor een bedrag van om en bij de 40 miljoen euro. Waar eerst nog de focus lag op zijn ploegmaat Noa Lang, wil de Italiaanse landskampioen nu alles op alles zetten om de Rode Duivel binnen te halen. Waarom is Milan zo geïnteresseerd? 'Het profiel van De Ketelaere past perfect binnen de filosofie van de club', vertelt Marco Pasotto, de man die AC Milan op de voet volgt voor de Gazzetta dello Sport. 'Milan veranderde dan wel van eigenaar met RedBird in plaats van Elliott, maar de strategie op de transfermarkt blijft dezelfde: jonge talenten halen met al wat ervaring, maar nog zonder het statuut van een topspeler. Daardoor kosten ze ook minder en moet Milan geen absurde bedragen op tafel leggen.'40 miljoen is toch ook geen lage prijs voor een 21-jarige speler uit de Jupiler Pro League? 'Voor Milan heeft hij al een hoog prijskaartje, maar technisch directeur Paolo Maldini en directeur voetbalzaken Frederic Massara zijn zo gecharmeerd door hem waardoor ze de investering volledig zinvol vinden en met plezier het geld op tafel leggen.'Volgens Pasotto is Milan vooral betoverd door de enorme flexibiliteit van de Clubspeler die al drie keer kampioen werd. 'Hij kan op zo goed als iedere positie in het 4-2-3-1-systeem van coach Stefano Pioli uit de voeten. De focus ligt wel op de positie van 'trequartista', die drie plaatsen net achter de spits. Maar of het nu centraal is, net achter de punt of op de flanken, Charles kan ingezet worden waar Milan hem nodig heeft.'Niet alleen op het veld maar ook daarbuiten is er een grote rol voor hem weggelegd. 'Hij zal ook een imagorol te spelen hebben bij AC Milan,' maakt Pasotto duidelijk, 'want met deze transfer willen de Rossoneri duidelijk maken aan de eigen fans en de wereld dat het op jongeren focust en de grootste talenten ter wereld kan halen, met echte winnaarskwaliteiten, zoals afgelopen seizoen nog duidelijk werd gemaakt door het winnen van de titel met een erg jonge ploeg.'Als je iemand voor 40 miljoen gaat kopen, zet je die meestal niet op de bank. Simpel zal het echter niet worden voor De Ketelaere om zich in te werken in een team dat elkaar blindelings vindt en vorig jaar nog de scudetto won. 'Momenteel is er niet zoveel concurrentie voor De Ketelaere bij dit Milan, of het zou hem toch niet in moeilijkheden mogen brengen. Centraal, net achter de diepe spits, zal zijn grootste uitdager Brahim Díaz worden, maar die is erg wisselvallig. En op rechts zijn er nog Junior Messias en Alexis Saelemaekers, twee spelers die veel lager worden ingeschat en een van de twee zal deze zomer de club moeten verlaten. Stuk voor stuk spelers met minder kwaliteiten dan Charles.'Betekent de komst van de ene Rode Duivel dan slecht nieuws voor de andere? Saelemaekers wordt de laatste weken namelijk steeds meer genoemd in transfers van Milan als pasmunt. En wat met Noa Lang, die lange tijd ook op de verlanglijst van Milan stond? 'De komst van De Ketelaere is slecht nieuws voor Alexis. Voor Lang is dat iets anders, want die kan op de andere kant spelen. Maar herinner je ook dat er van november tot december een WK in Qatar wordt gespeeld, waardoor de kalender, met ook nog de Champions League, bomvol zal zitten. Er zal dus wel plaats zijn voor iedereen, al zal de voorkeur wel liggen op De Ketelaere', besluit Pasotto.