Vorig seizoen brak hij door maar ondertussen viel hij wat terug. Sport/Voetbalmagazine ging Charles De Ketelaere, het grote talent van Club Brugge, dan maar eens opzoeken. Een voorsmaakje.

Ondertussen lijkt hij nog amper weg te denken bij Club Brugge. Niet dat hij iedere wedstrijd 90 minuten speelt, maar zelfs in die weinige minuten laat het jeugdproduct van de regerende kampioen een goeie indruk na. Vorig seizoen was Charles De Ketelaere (19) nog de surprise van de chef vorig seizoen. Na de Europese schorsing van Ruud Vomer was hij verrassend basisspeler in het duel met PSG. Dat debuut zorgde nog voor de nodige stress volgens de belofte-international.

'Ik ben eigenlijk wel een rustig mens, maar vooraf wist ik toch niet hoe ik ermee om zou gaan', vertelt Charles De Ketelaere aan Sport/Voetbalmagazine. 'De eerste keer Jan Breydel, Champions League... Uiteindelijk is alles vrij goed verlopen. Dat is al heel mijn leven zo: als er mensen zijn en er is druk, dan presteer ik beter. Ik word dan meegezogen in de sfeer. Vooraf zei iedereen: 'Je hebt niks te verliezen', maar daar was ik het niet mee eens. Ik wist dat een goeie match het verdere beeld zou bepalen. ( rustig) Je ziet: ik leg mezelf altijd druk op. Ik wil nu zo snel mogelijk spelen, in de basis staan, en het dan ook goed doen. Niet gewoon wat meespelen, maar echt goed doen.'

Daarna was je vertrokken bij Club Brugge en was je zelfs een tijdje basisspeler. Ondertussen ligt de lat weer wat hoger. Hoe voelt dat?

Charles De Ketelaere: (rustig) 'Ik verwacht vooral veel van mezelf en voor mijn gevoel heb ik dit jaar nog steeds evenveel te bewijzen. De doelen zijn wel anders. Vorig seizoen was het doel bij de A-kern blijven want dat was in de zomer helemaal geen zekerheid. We startten met zeven jongens in de voorbereiding en niemand wist tot wanneer die bij de groep zou mogen blijven. Een paar jongens vielen al voor de stage af, een paar nadien.

'Dat de buitenwereld me nu ook kent en bepaalde verwachtingen koestert, schrikt me niet af. Ik ben heel kritisch voor mezelf, de druk komt dus vaak van mezelf; in mijn ogen is het niet vaak goed. Ook vorig seizoen niet. Ik kan me niet inbeelden dat er ooit een moment komt waarop ik denk: nu ben ik er, nu kan het niet meer beter. Ik kijk regelmatig terug naar mijn wedstrijden. Mijn mama wil soms samen kijken, maar dat vind ik niet leuk. Voor haar is alles goed, ik bekijk het liever wat kritischer.'

Ook bij ons ligt de lat hoger en we worden ook heel wat kritischer.

De Ketelaere: 'Dat kan geen kwaad. Het gaat om wat je doet in een wedstrijd, daar heb ik op zich niet zo'n last van. Ik blijf iemand van negentien, het gaat met vallen en opstaan.'

Niemand verwacht dat jij de ploeg al doet draaien.

De Ketelaere: 'Neen, maar dat wíl ik wel. Dat is die druk die ik bij mezelf leg.'

Na de bekerfinale ging je uit de basis en op dit moment zijn het kortere invalbeurten voor jou. Terecht?

De Ketelaere: ' Terecht... ( lacht) Ik moet tijdens de week op training tonen wat ik kan; dat ik een meerwaarde ben voor het team. Niemand zit graag op de bank, ik dus ook niet. Hopelijk wordt het mét publiek weer wat anders voetballen. Dat is geen uitvlucht, maar voor iedereen is het zoveel leuker als er mensen zijn.

'Het is geen excuus of verklaring waarom we sommige wedstrijden niet tot een goed einde brachten, maar je voelt dat het publiek ons een boost geeft. Ze zeggen wel: het moet uit jezelf komen, en dat doet het ook, maar 20.000 man die je aanmoedigt... Zalig. Beerschot-Genk werd 5-2, wij maakten direct vier goals tegen Waasland-Beveren. Dat soort uitslagen had je de eerste weken weinig.'

Lees het volledige interview met Charles De Ketelaere in Sport/Voetbalmagazine van 23 september.

Ondertussen lijkt hij nog amper weg te denken bij Club Brugge. Niet dat hij iedere wedstrijd 90 minuten speelt, maar zelfs in die weinige minuten laat het jeugdproduct van de regerende kampioen een goeie indruk na. Vorig seizoen was Charles De Ketelaere (19) nog de surprise van de chef vorig seizoen. Na de Europese schorsing van Ruud Vomer was hij verrassend basisspeler in het duel met PSG. Dat debuut zorgde nog voor de nodige stress volgens de belofte-international.'Ik ben eigenlijk wel een rustig mens, maar vooraf wist ik toch niet hoe ik ermee om zou gaan', vertelt Charles De Ketelaere aan Sport/Voetbalmagazine. 'De eerste keer Jan Breydel, Champions League... Uiteindelijk is alles vrij goed verlopen. Dat is al heel mijn leven zo: als er mensen zijn en er is druk, dan presteer ik beter. Ik word dan meegezogen in de sfeer. Vooraf zei iedereen: 'Je hebt niks te verliezen', maar daar was ik het niet mee eens. Ik wist dat een goeie match het verdere beeld zou bepalen. ( rustig) Je ziet: ik leg mezelf altijd druk op. Ik wil nu zo snel mogelijk spelen, in de basis staan, en het dan ook goed doen. Niet gewoon wat meespelen, maar echt goed doen.'Daarna was je vertrokken bij Club Brugge en was je zelfs een tijdje basisspeler. Ondertussen ligt de lat weer wat hoger. Hoe voelt dat?Charles De Ketelaere: (rustig) 'Ik verwacht vooral veel van mezelf en voor mijn gevoel heb ik dit jaar nog steeds evenveel te bewijzen. De doelen zijn wel anders. Vorig seizoen was het doel bij de A-kern blijven want dat was in de zomer helemaal geen zekerheid. We startten met zeven jongens in de voorbereiding en niemand wist tot wanneer die bij de groep zou mogen blijven. Een paar jongens vielen al voor de stage af, een paar nadien. 'Dat de buitenwereld me nu ook kent en bepaalde verwachtingen koestert, schrikt me niet af. Ik ben heel kritisch voor mezelf, de druk komt dus vaak van mezelf; in mijn ogen is het niet vaak goed. Ook vorig seizoen niet. Ik kan me niet inbeelden dat er ooit een moment komt waarop ik denk: nu ben ik er, nu kan het niet meer beter. Ik kijk regelmatig terug naar mijn wedstrijden. Mijn mama wil soms samen kijken, maar dat vind ik niet leuk. Voor haar is alles goed, ik bekijk het liever wat kritischer.'Ook bij ons ligt de lat hoger en we worden ook heel wat kritischer.De Ketelaere: 'Dat kan geen kwaad. Het gaat om wat je doet in een wedstrijd, daar heb ik op zich niet zo'n last van. Ik blijf iemand van negentien, het gaat met vallen en opstaan.'Niemand verwacht dat jij de ploeg al doet draaien.De Ketelaere: 'Neen, maar dat wíl ik wel. Dat is die druk die ik bij mezelf leg.'Na de bekerfinale ging je uit de basis en op dit moment zijn het kortere invalbeurten voor jou. Terecht?De Ketelaere: ' Terecht... ( lacht) Ik moet tijdens de week op training tonen wat ik kan; dat ik een meerwaarde ben voor het team. Niemand zit graag op de bank, ik dus ook niet. Hopelijk wordt het mét publiek weer wat anders voetballen. Dat is geen uitvlucht, maar voor iedereen is het zoveel leuker als er mensen zijn. 'Het is geen excuus of verklaring waarom we sommige wedstrijden niet tot een goed einde brachten, maar je voelt dat het publiek ons een boost geeft. Ze zeggen wel: het moet uit jezelf komen, en dat doet het ook, maar 20.000 man die je aanmoedigt... Zalig. Beerschot-Genk werd 5-2, wij maakten direct vier goals tegen Waasland-Beveren. Dat soort uitslagen had je de eerste weken weinig.'Lees het volledige interview met Charles De Ketelaere in Sport/Voetbalmagazine van 23 september.