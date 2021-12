Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt elke maandag terug op de voetbalactualiteit.

De competitie is halverwege. Wat is volgens u de grootste verrassing?'Het spel van Union natuurlijk, 2021 was echt het jaar van Union: met overmacht kampioen in 1B en nu herfstkampioen in 1A. En altijd met een zeer herkenbare manier van voetballen. Je mag trainers niet overschatten, maar het aandeel van Felice Mazzu valt in deze successen niet te overzien. Hij heeft lessen getrokken uit zijn mislukte passage bij KRC Genk waar er te veel twijfel in zijn hoofd zat. Zo zei Mazzu het vorige week nog in een interview met Humo: dat je je persoonlijkheid ondermijnt als je twijfelt en doet wat anderen je opdragen. Hij is er in Genk niet in geslaagd zichzelf te blijven.''Dat is nu anders. Mazzu staat dicht bij de spelers, hij geeft vertrouwen, hij is duidelijk in zijn communicatie. Dat zijn de sleutels waarmee je het beste uit iedereen haalt.'Wat viel u tijdens deze eerste schijf van de competitie vooral tegen?'Het gezeur van veel trainers. Wanneer hoor je na een verloren wedstrijd nog eens een onderbouwde analyse? Veel te vaak wordt er naar externe omstandigheden gewezen. Of het is de scheidsrechter, of er wordt uitgehaald naar de VAR. Trainers leven echt op een vulkaan. Ze kunnen ook moeilijk overweg met kritiek van buitenaf. Zeker als dat komt van analisten. En dat hoor je dan op persconferenties. Terwijl trainers natuurlijk boven kritische opmerkingen horen te staan.''Ook clubs moeten daar op een volwassen manier mee kunnen omgaan. Sport/Voetbalmagazine schreef in september dat de relatie tussen Peter Maes en de spelers van Beerschot moeilijk zat. Het bestuur reageerde woedend, meteen kregen we geen interviews meer. Maar twee weken later werd Maes wel ontslagen.' 'Het blijft moeilijk om in het voetbal de emotie uit te schakelen. Ik kan me vergissen, maar ik heb toch het gevoel dat ze daar in het buitenland anders mee omgaan.'Volgende maand wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Wie moet die krijgen?'Op grond van dit kampioenschap Dante Vanzeir. Maar de Gouden Schoen wordt uit een kalenderjaar gekozen. En Vanzeir zal geen enkel punt krijgen uit de eerste ronde. De meeste punten zullen dan naar spelers van Club Brugge gaan. Noa Lang of Charles De Ketelaere die ook nu zal scoren. Ik verwacht dan ook dat De Ketelaere de Gouden Schoen zal winnen. Onverdiend zal dat niet zijn. Ook hij kende een dipje. Maar hij gaat daar wel op een zeer waardige manier mee om. Zeer knap voor iemand van 20 jaar.'