Zondag staat Club Brugge tegenover rode lantaarn Beerschot. Eleven Sports ging spreken met Charles De Ketelaere. Het ging onder meer over de start van Club Brugge en zijn band met Noa Lang.

Hoe tevreden ben je over de seizoensstart van Club Brugge?

Charles De Ketelaere: 'We kunnen niet helemaal tevreden zijn, want we hebben twee keer punten laten liggen in thuiswedstrijden tegen Eupen en Cercle Brugge. In Union winnen we dan wel, waar we het misschien niet verdienen. Ik denk dat we tevreden zijn, maar niet meer of minder dan dat.

Welke speler van jullie kern is momenteel het meest in vorm?

De Ketelaere: Als je wint, speelt meestal iedereen goed. Als je verliest, is iedereen slecht of wordt niemand opgehemeld. We hebben nog niet verloren. Momenteel is iedereen wel goed in vorm.

Je vormt nu samen met Noa Lang het aanvallende duo van Club Brugge. Wat is jullie band op het veld?

De Ketelaere: We zijn beiden aanvallers. Momenteel spelen we dicht bij elkaar en krijgen we ook veel vrijheid. We komen veel met elkaar in contact. We geven elkaar veel passen. Voorlopig lukt het wel goed. Tegen Zulte Waregem verliep alles perfect en kwam het er helemaal uit.

Nu spelen jullie dicht bij elkaar. Dat was vorig seizoen minder het geval. Er zijn tactische wijzigingen gebeurd.

De Ketelaere: Vorig seizoen speelden we voornamelijk 4-3-3 en stond hij links en ik rechts. Dan kom je minder snel met elkaar in contact. Ik heb ook een periode als tien gespeeld of in de spits. Dan stonden we wel weer dichter bij elkaar. Nu spelen we met twee spitsen en zijn we heel vaak met elkaar betrokken.

Wat is de grootste kwaliteit van Noa Lang?

De Ketelaere: Hij is pijlsnel. Hij kan een man uitschakelen. Hij ziet dingen die anderen niet zien. Maar hij heeft ook een goed, hard schot. Hij kan goed afwerken. Hij heeft eigenlijk alles wat een aanvaller nodig heeft. Hij kan de actie maken 1 tegen 1, assists geven en scoren. Het is een topaanvaller.

Wat is jouw grootste kwaliteit, die ervoor zorgt dat jullie een perfect duo zijn?

De Ketelaere: Ik loop goed in de diepte, maar kom soms ook in de bal. Dat maakt het moeilijk aan de verdediger om te kiezen. Het eerste doelpunt tegen Zulte Waregem is daar een goed voorbeeld van. Ik kom eerst in de bal en dan speelt Hans (Vanaken) me in de diepte. Voorlopig gaat dat goed samen. We kunnen gewoon goed samenspelen.

Welke kwaliteit van Noa Lang zou je graag hebben?

De Ketelaere: Zijn snelheid op de eerste meters. Hij schakelt vaak iemand uit met z'n snelle voeten. Met mijn lengte is die explosieve versnelling misschien iets moeilijker. Hij is gewoon fenomenaal. Zelfs niet alle spelers van zijn lengte hebben die versnelling, hij wel.

Welke kwaliteit zou Noa Lang van jou graag hebben?

De Ketelaere: Goh, dat weet ik niet. Dat zou je eigenlijk aan hem moeten vragen.

Bekijk de volledige reportage zondagavond tijdens de voorbeschouwing op Club Brugge-Beerschot.

