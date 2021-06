Christian Benteke (30) heeft zijn contract bij Crystal Palace met twee jaar verlengd.

Dat meldt de Premier League-club.

Het contract van de Rode Duivel zou deze zomer aflopen bij de Eagles, die op de 14e plaats eindigden in de Premier League. Crystal Palace nam de aanvaller vijf jaar geleden voor ruim 30 miljoen euro over van Liverpool. Hij speelde 146 wedstrijden voor Palace en scoorde daarin 33 keer. Afgelopen seizoen was hij goed voor 10 goals in 30 competitiewedstrijden. Na een minder seizoensbegin kwam Benteke vooral op dreef in mei. Hij scoorde in vier opeenvolgende competitiewedstrijden, wat hem een nominatie voor Speler van de Maand in de Premier League opleverde.

'Ik ben blij en trots mijn toekomst aan Crystal Palace te verbinden', reageert Benteke op de clubwebsite. 'Ik ben hier al vijf jaar en er komt nog veel aan. We hebben een fantastische groep spelers en stafleden. Ik kijk uit naar het komende seizoen en naar het opnieuw aantreden voor onze fans.'

Voorzitter Steve Parish prijst Benteke voor zijn aandeel in het uitbouwen van Crystal Palace als een stabiele Premier League-club. 'Hij is een echte prof en heeft meer dan bewezen dat hij nog de kwaliteit en de honger heeft om voor onze club te presteren op het hoogste niveau.'

Benteke speelde eerder in België voor Racing Genk, Standard, KV Kortrijk en KV Mechelen. In 2012 ruilde hij Genk voor de Premier League. Na drie seizoenen bij Aston Villa realiseerde de spits een droomtransfer naar Liverpool. Maar onder coach Jürgen Klopp belandde Benteke op een zijspoor. Crystal Palace plukte hem uiteindelijk weg na één seizoen bij de Reds.

Benteke bereidt zich momenteel in het nationaal oefencentrum in Tubeke met de Rode Duivels voor op het komende EK (11 juni-11 juli).

Dat meldt de Premier League-club.Het contract van de Rode Duivel zou deze zomer aflopen bij de Eagles, die op de 14e plaats eindigden in de Premier League. Crystal Palace nam de aanvaller vijf jaar geleden voor ruim 30 miljoen euro over van Liverpool. Hij speelde 146 wedstrijden voor Palace en scoorde daarin 33 keer. Afgelopen seizoen was hij goed voor 10 goals in 30 competitiewedstrijden. Na een minder seizoensbegin kwam Benteke vooral op dreef in mei. Hij scoorde in vier opeenvolgende competitiewedstrijden, wat hem een nominatie voor Speler van de Maand in de Premier League opleverde. 'Ik ben blij en trots mijn toekomst aan Crystal Palace te verbinden', reageert Benteke op de clubwebsite. 'Ik ben hier al vijf jaar en er komt nog veel aan. We hebben een fantastische groep spelers en stafleden. Ik kijk uit naar het komende seizoen en naar het opnieuw aantreden voor onze fans.' Voorzitter Steve Parish prijst Benteke voor zijn aandeel in het uitbouwen van Crystal Palace als een stabiele Premier League-club. 'Hij is een echte prof en heeft meer dan bewezen dat hij nog de kwaliteit en de honger heeft om voor onze club te presteren op het hoogste niveau.'Benteke speelde eerder in België voor Racing Genk, Standard, KV Kortrijk en KV Mechelen. In 2012 ruilde hij Genk voor de Premier League. Na drie seizoenen bij Aston Villa realiseerde de spits een droomtransfer naar Liverpool. Maar onder coach Jürgen Klopp belandde Benteke op een zijspoor. Crystal Palace plukte hem uiteindelijk weg na één seizoen bij de Reds. Benteke bereidt zich momenteel in het nationaal oefencentrum in Tubeke met de Rode Duivels voor op het komende EK (11 juni-11 juli).