Christian Benteke (30), die onlangs aan zijn negende opeenvolgende seizoen in de Premier League begon, zit bij de Rode Duivels verveeld met zijn rol als derde aanvaller, vertelt hij deze week in Sport/Voetbalmagazine. Het EK, waarin hij haast niet in het stuk voorkwam, liet sporen achter. Een voorsmaakje.

Als België het EK gewonnen had, zou je je dan ook Europees kampioen gevoeld hebben?

Christian Benteke: 'Nee, niet helemaal. Het zou een extra regel zijn op mijn palmares, maar meer niet. Ik zou er gemengde gevoelens aan overgehouden hebben. Ik ben een winnaar en ik zou liegen mocht ik het tegendeel beweren. Ik kan niet dezelfde emoties opwekken als een Jan Vertonghen of een Thibaut Courtois als ik niet met hen op het veld sta. Voor mij is dat logisch.'

Als we de voorbereidingswedstrijden op het EK mee in rekening nemen, heb je afgelopen zomer slechts zes minuten gekregen in de derde groepswedstrijd tegen Finland om jezelf te bewijzen. Als we je goed begrijpen, had je niet verwacht zo ver weggezakt te zijn in de hiërarchie...

Christian Benteke: 'Elke wedstrijd is anders en daarom koester je de hoop dat je gebruikt zal worden. Elke keer schoof ik het gesprek dat ik met de coach had willen aangaan voor me uit. Ik zei tegen mezelf dat de situatie misschien in mijn voordeel zou kantelen.'

'Uiteindelijk ging ik bij mijzelf te rade: welk nut had ik voor de groep? Ik vroeg me af of het de moeite was om naar de coach te stappen om uit te zoeken wat hij met mij van plan was. Om dat midden in het toernooi te doen, was misschien niet het juiste moment. Ik heb dus nooit mijn situatie met de bondscoach kunnen bespreken. Ik hoop dat we er een van de volgende dagen toe komen.'

Je wil graag van Martínez weten of er een kans is dat jouw situatie de komende maanden evolueert?

Christian Benteke: 'Als je opgeroepen wordt voor de nationale ploeg, neem ik aan dat het de bedoeling is om je land te vertegenwoordigen. Dat is mijn beginpunt en op basis daarvan wil ik enkel weten wat hij nog van mij verlangt. Ik wil alleen maar een constructief gesprek tussen een bondscoach en zijn speler.'

Tijdens het toernooi wilde ik het niet over mijn persoonlijke belangen hebben, maar nu denk ik dat het gezonder is voor iedereen om eens rustig aan tafel te gaan zitten en te praten.'

Martin Grimberghs

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 1 september.

Als België het EK gewonnen had, zou je je dan ook Europees kampioen gevoeld hebben? Christian Benteke: 'Nee, niet helemaal. Het zou een extra regel zijn op mijn palmares, maar meer niet. Ik zou er gemengde gevoelens aan overgehouden hebben. Ik ben een winnaar en ik zou liegen mocht ik het tegendeel beweren. Ik kan niet dezelfde emoties opwekken als een Jan Vertonghen of een Thibaut Courtois als ik niet met hen op het veld sta. Voor mij is dat logisch.' Als we de voorbereidingswedstrijden op het EK mee in rekening nemen, heb je afgelopen zomer slechts zes minuten gekregen in de derde groepswedstrijd tegen Finland om jezelf te bewijzen. Als we je goed begrijpen, had je niet verwacht zo ver weggezakt te zijn in de hiërarchie... Christian Benteke: 'Elke wedstrijd is anders en daarom koester je de hoop dat je gebruikt zal worden. Elke keer schoof ik het gesprek dat ik met de coach had willen aangaan voor me uit. Ik zei tegen mezelf dat de situatie misschien in mijn voordeel zou kantelen.''Uiteindelijk ging ik bij mijzelf te rade: welk nut had ik voor de groep? Ik vroeg me af of het de moeite was om naar de coach te stappen om uit te zoeken wat hij met mij van plan was. Om dat midden in het toernooi te doen, was misschien niet het juiste moment. Ik heb dus nooit mijn situatie met de bondscoach kunnen bespreken. Ik hoop dat we er een van de volgende dagen toe komen.' Je wil graag van Martínez weten of er een kans is dat jouw situatie de komende maanden evolueert?Christian Benteke: 'Als je opgeroepen wordt voor de nationale ploeg, neem ik aan dat het de bedoeling is om je land te vertegenwoordigen. Dat is mijn beginpunt en op basis daarvan wil ik enkel weten wat hij nog van mij verlangt. Ik wil alleen maar een constructief gesprek tussen een bondscoach en zijn speler.'Tijdens het toernooi wilde ik het niet over mijn persoonlijke belangen hebben, maar nu denk ik dat het gezonder is voor iedereen om eens rustig aan tafel te gaan zitten en te praten.' Martin GrimberghsLees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 1 september.