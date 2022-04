Onder impuls van Christian Brüls stormde STVV de laatste weken naar een plek in play-off 2. Op zijn 33ste is de Oostkantonner bezig aan een van zijn beste seizoenen ooit. Bij Sport/Voetbalmagazine vertelt hij over de Limburgse club en blikt hij terug op zijn carrière.

Wat een comeback is STVV aan het realiseren. Sinds 28 januari verloor jullie niet meer en sindsdien zijn jullie zo al zeven wedstrijden ongeslagen. Hoe verklaar je het huidige succes?Christian Brüls: 'We zijn al het hele seizoen goed bezig en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. We hebben het kampioenschap altijd gezien als een marathon, dus we wisten dat we op het einde van het seizoen nog heel wat belangrijke punten gingen pakken. Het zit ons ook wel mooi mee op dit moment, maar afgezien van de resultaten willen we vooral onze goede mentaliteit laten zien op het veld. We vechten van de eerste tot de laatste minuten, iedere wedstrijd.'Momenteel staan jullie op een gedeelde achtste plaats met KRC Genk. Is een plaats in de Europe Play-offs binnen handbereik, denk je? Brüls: 'Als Genk zijn twee laatste wedstrijden wint, dan is het sowieso geplaatst. We kijken dan ook wedstrijd per wedstrijd en dus ligt alle focus nu op de wedstrijd tegen Zulte Waregem. We moeten er de drie punten pakken en onze serie verderzetten. En dan zien we wel waar we op het einde van het seizoen uitkomen.'In maart wonnen jullie nog de Limburgse derby. Wat betekent dat voor de groep en de supporters?Brüls: 'Die wedstrijd is erg belangrijk voor Sint-Truiden. We hebben de derby gewonnen voor de supporters, de ploeg en de stad. Voor ons als spelers maakt het weinig uit tegen wie we spelen, we moeten gewoon altijd voor de zege gaan. Maar in dit geval, zijn het niet enkel sportief drie belangrijke punten geweest maar ook voor onze supporters. De laatste twee wedstrijden dit seizoen zijn tegen Zulte Waregem en Standard, twee ploegen die onderaan bengelen. Hoe bereiden jullie zich voor op die belangrijke eindfase? Brüls: 'We focussen ons momenteel enkel op Zulte Waregem. Naar het Regenboogstadion gaan, is nooit eenvoudig, zeker omdat ze toch nog niet helemaal zeker zijn van het behoud. Daarom denken we nu enkel aan die wedstrijd. Daarna zien we wel hoe we de laatste wedstrijd moeten aanvatten.'Met slechts 40 tegendoelpunten heeft STVV de zesde beste verdediging van de competitie. Welke hand heeft Bernd Hollerbach daarin gehad?Brüls: 'We verdedigen meer in blok, dat wil zeggen dat de aanvaller ook de eerste verdediger is. Waar we ook op het veld staan, we verdedigen als een groep. En omdat we meteen de bal proberen heroveren, begint die verdediging al voorin. Er is geen moment in de wedstrijd waarin we even tijd hebben om op adem te komen. Daarom zijn we zo moeilijk te bespelen, denk ik. Dat nog geen enkele ploeg ons echt uit verband kon spelen, is omdat we altijd bewegen en de tegenstander altijd onder druk zetten.'Aanvallend zijn jullie wat minder goed bezig, met slechts 37 goals dit seizoen. Zie je een reden die dat kan verklaren?Brüls: 'Ik denk dat we te veel kansen gemist hebben die we echt hadden moeten afmaken. Punt. We moeten geen excuses gaan zoeken. Als je een keer meer scoort dan de tegenstander, win je. Als je geen doelpunten tegen krijgt, heb je dus aan één goal al genoeg. Onze filosofie draait rond die clean sheet en vervolgens zijn het details die een match beslissen.'Persoonlijk dan. Dit seizoen heb je al zeven goals en zes assists achter je naam. Je bent zo betrokken bij 13 van de 37 doelpunten van STVV. Dat is bijna een derde van het totaal. Legt dat een bepaalde druk op je dat je de ploeg moet dragen met je statistieken?Brüls: 'Helemaal niet. Dat is net de reden waarom ik naar Sint-Truiden ben gekomen. Sinds ik begonnen ben met voetballen, heb ik altijd al de verantwoordelijkheid gehad om beslissend te zijn voor mijn ploeg. Nu moet ik mijn ervaring gebruiken om het verschil te maken. Het doet me plezier dat ik zo belangrijk kan zijn, zowel voor de aanval als de verdediging. Die verantwoordelijkheid hebben, maakt deel uit van het voetbal.Jullie goede reeks kwam er vooral na de wintermercato. Met Shinji Kagawa haalde STVV toen een grote naam binnen. Wat geeft dat om met zo'n voetballer te mogen spelen?Brüls: 'Het is leuk om hem in de ploeg te hebben. Als je hem ziet spelen, zie je meteen dat hij ooit bij de absolute top hoorde. Hij is niet meer de Shinji die we tien jaar geleden kenden bij Borussia Dortmund maar kan nog altijd geweldig voetballen. Op training is hij ook niet meer dan de rest. We maken hier geen onderscheid tussen de ervaren spelers en de jongeren die voor de eerste keer komen kijken bij de ploeg.'Was het verschieten toen je hoorde dat de club zo'n speler binnenhaalde die op jouw positie speelt?Brüls: 'Neen, dat was enkel positief voor ons. Ook naast het veld deelt hij zijn ervaring met iedereen. Dat appreciëren we enorm binnen de groep. Een speler als Kagawa is er ook om de jongeren te helpen. Voor mij veranderde zijn komst alleszins niets. Ik ken mijn positie binnen de club. Voor mijn plaats had ik nooit schrik.'Kagawa is niet de enige Japanner in de ploeg, in totaal zijn ze met zes. Hoe verloopt de relatie met hen?Brüls: 'Er zijn er een paar waar het moeilijk mee communiceren is, omdat ze geen Engels kunnen. Maar ze zijn erg open. Ze komen vaak naar ons om wat te kletsen en grappen te vertellen. Het is wat vreemd om in zo'n groep te zitten. Ergens anders heb je vaak dat er kliekjes ontstaan, maar dat is bij ons absoluut niet het geval. Iedereen praat hier met iedereen.'Op je 33ste beleef je een van je beste seizoenen ooit. Als je nu moet terugkijken op je carrière, heb je dan spijt van bepaalde dingen of ben je vooral trots op wat je hebt bereikt?Brüls: 'Ik kan zeggen dat ik bijna alles heb meegemaakt in het voetbal. Ik heb de hoogtes en laagtes gekend. Het enige waarvan ik misschien wat spijt heb, is mijn transfer naar Paphos in Cyprus. Er werd toen beloofd dat ik vervolgens naar China mocht gaan, maar dat is er nooit van gekomen. Ik heb er anderhalf jaar van mijn carrière verloren. Voor de rest heb ik geleerd uit al mijn avonturen. Veel mensen zeggen dat ik meer had kunnen halen uit mijn carrière maar ik ben heel tevreden. Ik ben altijd correct geweest met iedereen en dat is het belangrijkste.'Door Robin Job