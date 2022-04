Promovendus Union begint zondag als leider aan de play-offs. Volgens Christian Burgess lukt het de Brusselaars ook om kampioen te spelen. 'Iedereen wordt warm van dit verhaal.'

Het verhaal van Union Sint-Gillis doet denken aan dat van Leicester City in 2016: underdogs die verrassen met scherp countervoetbal, gecoacht door een aimabele Italiaan. Eindigt het, net als bij Leicester, met een titel?

Christian Burgess: 'Ik hoop het van harte. Weet je wat wij vaak meemaken? Dat fans van andere clubs, zelfs van titelconcurrenten, zeggen dat ze hopen dat Union Sint-Gillis kampioen speelt. Een underdog die de favorieten verslaat, David tegen Goliath: iedereen wordt warm van dit verhaal. Maar nu we daar staan, geloven we erin. Waarom zouden we het opgeven? Dit sprookje krijgt een happy end. Maar noemde je Felice Mazzu nu 'aimabel'? Jij hebt zijn trainingen niet meegemaakt!'

Voelen jullie druk? Union staat al het hele seizoen aan kop: dat wil je niet afgeven.

Burgess: 'Die vraag krijg ik vaak, maar ik vind ze moeilijk te beantwoorden. Druk beleef ik op een andere manier dan de meeste mensen. Ik zet druk op mezelf als individu, om te presteren. Dat gevoel wordt niet sterker naarmate er meer op het spel staat, of door wat de buitenwereld vindt. Sinds we herfstkampioen werden, leeft bij de pers het idee dat Union het vroeg of laat moeilijk zal krijgen. Tot nu toe is dat niet gebeurd, en ik zie geen enkele aanwijzing dat het zal gebeuren: meer kan ik er niet over zeggen.'

Aan de Engelse Daily Mail zei je: 'Het Belgisch voetbal is een beetje zot. Zo open!' Dat is niet het beeld dat wij van onze eigen competitie hebben, integendeel.

Burgess: 'Op Seraing kwamen we 2-0 achter en wonnen we nog met 2-4, ondanks een rode kaart. In andere competities gebeurt zoiets eens om de zoveel jaar, hier bijna wekelijks. Iedereen wil aanvallen, wedstrijden kennen een gek scoreverloop. In Engeland is het haast een misdaad om een doelpunt te slikken. Hier niet, als je maar een goal meer scoort dan de ander. Saaie matchen bestaan in België niet. Een 0-0 komt bijna niet voor.'

Wat gebeurt er met Union na dit seizoen? Terug naar af omdat de spelersgroep uiteenvalt?

Burgess: 'Er zal veel interesse zijn voor de spelers van Union, dat kan niet anders. Dante Vanzeir en Siebe Van der Heyden werden geselecteerd voor de Rode Duivels. Ook Casper Nielsen en Teddy Teuma spelen een geweldig seizoen. Ik hoor dat er elke week tientallen scouts in de tribune zitten. Deniz Undav heeft al een transfer naar Brighton beet, en Kaoru Mitoma en Kacper Kozlowski zijn gehuurd. De club heeft ongetwijfeld waardige vervangers op het oog, maar of we opnieuw zo'n ongelooflijk seizoen zullen meemaken? Misschien is dit een jaar van één uit duizend. Ik ben blij dat ik dit mee mag maken.'

Lees het volledige interview met Burgess in Knack of in de Plus-zone.

